4 thực phẩm có tuổi thọ cực ngắn sau khi mở nắp, đừng cố dùng theo hạn sử dụng

Khi mua sắm, lướt qua hạn sử dụng in trên nhãn sản phẩm luôn là việc mà các bà nội trợ làm đầu tiên. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng, con số in ngày tháng năm đó chỉ đúng khi sản phẩm chưa được mở nắp. Còn nếu bạn đã dùng, tuổi thọ của sản phẩm sẽ ngắn đi rất nhiều.

Vì thế, thật sai lầm vì cho rằng sản phẩm vẫn còn hạn sử dụng theo bao bì nên chúng ta có thể yên tâm sử dụng từ từ.

Các thực phẩm có tuổi thọ ngắn sau khi mở nắp

Nhìn chung, sau khi mở nắp, các sản phẩm nên được dùng càng sớm càng tốt. Ngoài ra, có một số sản phẩm sẽ có tuổi thọ rất ngắn sau khi bị không khí xâm nhập, do đó, bạn cần lưu ý để tránh các vấn đề về ngộ độc, ảnh hưởng sức khỏe.

Nước sốt gia vị

Nước sốt gia vị là món được rất nhiều gia đình yêu thích, giúp cho món ăn trở nên thơm ngon mà không mất quá nhiều công chế biến. Thông thường, hạn sử dụng của các sản phẩm này khoảng từ 1 đến 2 năm.

Các loại nước sốt rất dễ đóng cặn và mốc sau khi mở nắp. (Ảnh: Sohu)

Ví dụ, nước sốt hàu, món sốt thường dùng để tăng hương vị, có hạn sử dụng lên đến 18 tháng. Nhưng một khi bạn đã mở nắp và sử dụng, tuổi thọ sản phẩm sẽ thay đổi. Nếu bạn để ý, khi lọ nước sốt được mở lâu, nó sẽ xuất hiện một lớp sương trắng trên miệng chai. Sau đó, lớp trắng này sẽ dần chuyển sang màu đen, dấu hiệu của mốc và hỏng.

Tương tự với tương cà, lúc mới mở sẽ có màu đỏ mướt mịn, rất hấp dẫn. Nhưng sau một tháng mở lắp, nó sẽ có hiện tượng tách lớp, lớp chất lỏng nổi lên trên, rồi phần sốt đặc lại phía dưới. Lúc này nếu ngửi, bạn sẽ thấy mùi lên men lạ, đó là do nấm mốc đang hoạt động.

Nhìn chung, một khi đã mở, hạn sử dụng trên nhãn của các loại nước sốt này sẽ không còn hiệu lực nữa. Các loại nước sốt như dầu hào, tương cà và nước sốt salad nên được bảo quản lạnh và sử dụng trong vòng 1-3 tháng sau khi mở. Nước tương và giấm có thể được bảo quản lạnh trong vòng 3-6 tháng sau khi mở. Nếu gia đình bạn ít người và không thể sử dụng hết thức ăn trong thời gian ngắn, bạn nên mua chai nhỏ hơn để tránh lãng phí.

Sản phẩm từ sữa

Sữa, sữa chua và phô mai là những thực phẩm thiết yếu phổ biến trong các gia đình hiện đại. Các sản phẩm sữa này, khi chưa mở, sẽ có hạn sử dụng được in trên bao bì. Nếu được bảo quản ở nơi thoáng mát, tối hoặc trong tủ lạnh, hạn sử dụng thường không thay đổi. Tuy nhiên, sau khi mở, hạn sử dụng in trên vỏ sẽ không còn đúng nữa.

Lấy sữa làm ví dụ. Ngay cả khi bạn chỉ uống một ngụm sau khi mở nắp, dù bạn có đóng chặt phần còn lại của chai đến đâu, thì tuổi thọ của nó cũng thay đổi. Nếu để ngoài trời vào mùa hè, sữa có thể hỏng chỉ sau vài ngày. Ngay cả khi được bảo quản lạnh, sữa cũng chỉ để được tối đa ba ngày, vì vậy hãy uống ngay. Nếu sữa có mùi lạ hoặc vị đắng, tức là sữa đã hỏng và không nên uống.

Hoặc với sữa chua chưa mở có thể bảo quản trong tủ lạnh khoảng 20 ngày. Dù bạn có múc một thìa sữa chua sau khi mở, nhanh chóng đậy nắp lại và cất vào tủ lạnh thì cũng phải dùng hết trong vòng hai hoặc ba ngày. Nếu không, sữa chua có thể bị tách lớp, nước nổi trên bề mặt, nước đọng lại ở đáy. Tệ hơn nữa, sữa chua sẽ có mùi chua và hôi, không thể ăn được.

Vì vậy, sau khi mở các sản phẩm sữa, hãy sử dụng ngay lập tức, bất kể hạn sử dụng. Sữa cũng cần được bảo quản cẩn thận, và vào mùa hè, nên bảo quản lạnh càng nhiều càng tốt.

Dầu ăn đóng chai

Chúng ta thường trữ dầu ăn ở nhà. Loại dầu này thường có hạn sử dụng dài, khoảng 18 tháng, và thường không bị hỏng nếu được bảo quản đúng cách.

Dầu ăn là sản phẩm ít được quan tâm về hạn sử dụng nhất. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, dầu ăn dễ bị ảnh hưởng nhất khi tiếp xúc với không khí, ánh sáng và nhiệt độ cao. Việc đổ dầu thường xuyên sau khi mở nắp chắc chắn sẽ khiến dầu tiếp xúc với không khí, khiến dầu bị oxy hóa theo thời gian. Hơn nữa, một số người lại bảo quản dầu ở những nơi nóng, nhiều nắng như nhà bếp, khiến dầu tiếp xúc với nhiệt độ cao hơn và đẩy nhanh quá trình oxy hóa.

Nhìn chung, bạn nên sử dụng dầu ăn trong vòng ba tháng sau khi mở. Theo thời gian, bạn sẽ thấy dầu sẫm màu và có mùi ôi thiu, cho thấy dầu đã bị oxy hóa và hỏng. Loại dầu này không chỉ mất hương vị mà còn có thể có vị đắng, rất có hại cho sức khỏe nếu tiêu thụ quá nhiều.

Nước đóng chai

Nước đóng chai đã trở thành sản phẩm quen thuộc với nhiều gia đình. Trước khi mở nắp, hạn sử dụng của nước đóng chai có thể lên đến vài tháng.

Tuy nhiên, sau khi mở, miệng bình sẽ tiếp xúc với không khí, vi khuẩn trong không khí chắc chắn sẽ xâm nhập, đặc biệt là vào những ngày hè nóng nực, khi vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng. Nếu nước đóng chai để lâu trên máy lọc nước mà không được thay kịp thời, vi khuẩn sẽ dễ dàng sinh sôi trong nước.

Tốt nhất nên uống nước đóng chai trong vòng một tuần sau khi mở. Nếu để quá hai tuần, nước có thể bắt đầu có vị lạ, hơi chát hoặc có mùi lạ khác. Điều này có nghĩa là nước không còn mới và bạn có thể bị đau bụng sau khi uống. Do đó, tốt nhất nên uống nước đóng chai trong vòng một tuần sau khi mở. Nếu uống chậm, hãy cố gắng giữ chai nước ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Đây là danh sách những sản phẩm thường hết hạn sau khi mở. Sau khi mở, hãy bảo quản theo hướng dẫn trên nhãn (ví dụ như bảo quản lạnh và tránh ánh sáng) và sử dụng càng sớm càng tốt. Quan trọng nhất là không nên tích trữ quá nhiều, chỉ nên mua thêm khi bạn đã dùng hết để tránh lãng phí tiền bạc.