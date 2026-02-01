6 giờ sáng vẫn đi thể dục, sau 1 tiếng đau đầu đột ngột phát hiện tụ máu não

(VTC News) -

Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện 19-8 tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thái H. (50 tuổi, trú tại Tây Tựu, Hà Nội) trong tình trạng tụ máu nhu mô não vùng thái dương trái, kèm tràn máu não thất, dù khi vào viện không có biểu hiện thần kinh rõ rệt.

Theo người bệnh, khoảng 6 giờ sáng, ông xuất hiện cơn đau nửa đầu bên trái âm ỉ, không buồn nôn, không nôn, không có tiền sử chấn thương. Nghĩ rằng chỉ là đau đầu thông thường, ông vẫn đi tập thể dục như mọi ngày.

Tuy nhiên, sau khoảng 1 tiếng, cơn đau tăng dần nên ông quyết định vào khám tại Bệnh viện 19-8.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu liệt khu trú. Các chỉ số sinh tồn ổn định: mạch 90 lần/phút, huyết áp 130/80 mmHg, SpO₂ 99%, tự thở khí trời. Khám toàn thân ghi nhận dấu hiệu sao mạch dương tính vùng cổ, ngực và bàn tay.

Tuy nhiên, kết quả chụp CT sọ não cho thấy tổn thương nghiêm trọng: Tụ máu nhu mô não vùng thái dương trái; Tràn máu não thất bên trái và não thất III.

Bệnh nhân được chỉ định nhập viện điều trị ngay theo chuyên khoa thần kinh cấp cứu để theo dõi sát và xử trí kịp thời.

6 giờ sáng bệnh nhân vẫn đi thể dục, sau 1 tiếng đau đầu đột ngột phát hiện tụ máu não (Ảnh: BV 19-8).

Chia sẻ về ca bệnh, BS Đỗ Chí Hiếu - Phó Trưởng khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện 19-8 cho biết: “Không phải cơn đau đầu nào cũng lành tính. Những cơn đau đầu xuất hiện đột ngột, đau tăng nhanh hoặc đau khác thường so với trước đây có thể là dấu hiệu sớm của xuất huyết não, tụ máu não hoặc các bệnh lý nội sọ nguy hiểm.

Việc đi khám sớm giúp phát hiện kịp thời, từ đó quyết định trực tiếp đến tiên lượng và tính mạng của người bệnh".

Những dấu hiệu đau đầu cần đi khám ngay

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan và cần đến cơ sở y tế ngay khi có các dấu hiệu sau:

- Đau đầu đột ngột, tăng dần

- Đau đầu khác hẳn những lần trước

- Đau đầu kèm nôn, nói khó, yếu tay chân, lơ mơ

- Đau đầu sau khi uống nhiều rượu

- Người trên 40 tuổi lần đầu xuất hiện kiểu đau đầu bất thường

Khi thấy các triệu chứng trên, không chủ quan với đau đầu bất thường, không tự ý uống thuốc giảm đau kéo dài, không nghĩ rằng “ngủ một giấc là sẽ khỏi” và đi khám sớm khi có dấu hiệu cảnh báo để tránh hậu quả đáng tiếc.