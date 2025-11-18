Cơn đau đầu bất thường kéo cô gái 28 tuổi vào biến cố đột quỵ

(VTC News) -

Sau bữa trưa ngày 12/6, Khánh Linh, 28 tuổi, đang làm việc tại một văn phòng ở Thái Nguyên, bỗng thấy đau đầu dữ dội. Một giờ sau, cô tỉnh dậy trong bệnh viện với chẩn đoán đột quỵ do vỡ mạch máu não.

Tình trạng nghiêm trọng buộc các bác sĩ chuyển cô xuống Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để phẫu thuật can thiệp. “Tôi phải chờ gần một tuần mới được phẫu thuật. Quãng thời gian đó tôi không nhớ gì, chỉ biết qua lời người thân kể lại”, Linh nói.

Theo bác sĩ, nguyên nhân đột quỵ của Linh xuất phát từ dị dạng mạch máu bẩm sinh – một bất thường khó phát hiện nếu không kiểm tra chuyên sâu. Mặc dù bệnh khởi phát đột ngột và nguy hiểm, cô may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không rơi vào tình trạng liệt nặng như nhiều trường hợp khác. Gia đình không cho Linh biết chi phí cụ thể, chỉ nói rằng số tiền điều trị lên tới vài trăm triệu đồng.

Tỉnh lại sau phẫu thuật, điều khiến cô suy sụp không chỉ là sức khỏe yếu đi mà còn là cú sốc tâm lý. Dây thần kinh số 7 bị ảnh hưởng khiến miệng méo, không khép được, nước dãi chảy liên tục. “Luôn phải có người đứng bên cạnh lau nước bọt. Thời điểm đó, mẹ và chị gái thay phiên túc trực, gần như không rời tôi nửa bước”, Linh nhớ lại.

Những ngày đầu, cô nhận dinh dưỡng qua ống xông, việc ăn uống hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Từ cô gái nặng 47-48 kg, Linh sụt xuống còn 40 kg, gầy gò đến mức không dám soi gương. Sau nhiều tháng, cân nặng của cô mới dần hồi phục.

Khi sức khỏe ổn định hơn, Linh chuyển về quê điều trị và bắt đầu giai đoạn phục hồi chức năng. Mỗi ngày, lịch tập luyện của cô kín từ sáng đến chiều, bác sĩ bấm huyệt, châm cứu, kích điện, sau đó là các bài tập giữ thăng bằng, tập đi, đạp xe. Từ chiếc xe lăn, cô có thể đứng trong khung hỗ trợ và tự tập từng bước nhỏ.

Hình ảnh Khánh Linh trước và sau khi gặp biến cố. (Ảnh: NVCC)

Linh chia sẻ hành trình của mình trên TikTok như cách tự động viên và cảnh báo những người trẻ về nguy cơ chủ quan. “Trước đây tôi hay thức khuya, ăn uống thất thường và chịu nhiều áp lực công việc. Giờ tôi chỉ mong mọi người đừng xem nhẹ những cơn đau đầu bất thường”, cô nói.

Nhìn lại quãng thời gian năm tháng, Linh thừa nhận có lúc từng suy nghĩ rất tiêu cực, đặc biệt những ngày đầu không thể nói rõ ràng, mắt trái không nhắm hoàn toàn và phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Nhờ sự kiên trì của gia đình và lời trấn an của bác sĩ rằng tiến triển của cô “đang theo hướng tích cực”, Linh dần lấy lại tinh thần. Hành trình phía trước có thể kéo dài nhưng cô đã xác định đó là cuộc chiến mà mình phải đi đến cùng.

Biến cố khiến Linh thay đổi cách nhìn về cuộc sống, đó là trân trọng những điều bình thường, hiểu giá trị của sức khỏe và học cách sống chậm lại. “Trước đây tôi nghĩ mình còn trẻ, chẳng bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày nằm viện vì đột quỵ. Giờ tôi hiểu rằng không ai biết ngày mai sẽ ra sao”.

Cô gái 28 tuổi hiện tạm nghỉ dài hạn theo chế độ công ty để tập trung điều trị. Mỗi bài tập là một nỗ lực nhỏ, nhưng Linh tin từng bước tiến sẽ giúp cô sớm trở lại cuộc sống bình thường mà trước đây cô từng xem là hiển nhiên.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đột quỵ không còn là bệnh của riêng người lớn tuổi. Nhiều ca bệnh trẻ đã được ghi nhận.

Theo các bệnh viện tuyến cuối, số ca đột quỵ, tăng huyết áp hay bệnh hô hấp đều tăng khi thời tiết chuyển lạnh. Lối sống ít vận động, căng thẳng, ăn nhiều chất béo vào mùa đông cũng khiến nguy cơ cao hơn.

Hiện nhóm người dưới 50 tuổi chiếm khoảng 15-20% tổng số bệnh nhân đột quỵ. Không ít người chủ quan, ít khám sức khỏe, nên chỉ phát hiện bệnh khi đã quá muộn. Đáng chú ý, chỉ khoảng một phần tư bệnh nhân kịp đến viện trong “giờ vàng” - 4 đến 5 giờ đầu sau khi khởi phát, giai đoạn các phương pháp can thiệp đạt hiệu quả tối ưu.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân giữ ấm, tránh tắm hoặc tập thể dục ngoài trời lúc sáng sớm, hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột. Khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, nói khó, yếu liệt tay chân, đau đầu dữ dội… cần đến bệnh viện ngay để được cấp cứu.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Hội Bệnh Mạch Máu Việt Nam, cho biết giai đoạn giao mùa – đặc biệt khi bước sang thu đông – là thời điểm nhạy cảm. Nhiệt độ giảm nhanh vào sáng sớm và ban đêm khiến mạch máu co lại, làm huyết áp tăng đột ngột. Tình trạng này dễ dẫn đến vỡ mạch máu gây xuất huyết não, hoặc làm bong mảng xơ vữa, tạo cục máu đông gây nhồi máu não, nhồi máu cơ tim.

Ông cảnh báo thói quen tập thể dục ngoài trời khi trời còn lạnh, chưa ăn uống gì và mặc quần áo mỏng là sai lầm phổ biến. Lúc này cơ thể còn “ngủ dở”, máu đặc hơn, huyết áp cao hơn; nếu vận động mạnh hay hít phải luồng khí lạnh đột ngột rất dễ hình thành huyết khối.

Đột quỵ có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào, nhưng thường tăng mạnh tại các thời điểm giao mùa và đầu đông. Vì vậy, mỗi người cần chú ý lắng nghe cơ thể, theo dõi huyết áp định kỳ và điều chỉnh sinh hoạt phù hợp. Những triệu chứng thoáng qua như chóng mặt, tê yếu, nói khó… có thể là tín hiệu cảnh báo, không nên bỏ qua.