5 trong 8 tỷ phú đô la của Việt Nam từng khởi nghiệp từ mì ăn liền

Theo cập nhật mới nhất từ bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 3 gương mặt mới sở hữu khối tài sản từ 1 tỷ USD trở lên, gồm bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng, nâng tổng số lượng lên 8 người.

Có một sự trùng hợp khá thú vị, nhiều tỷ phú USD của Việt Nam như Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang, ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch VPBank... đều từng khởi nghiệp với mì gói tại Đông Âu.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Phạm Thu Hương và Phạm Thúy Hằng - Mì Mivina

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng từng có quãng thời gian khởi nghiệp từ kinh doanh nhà hàng, sản xuất mì ăn liền ở Kharkov, Ukraine.

Giai đoạn 1996-2002, khi khủng hoảng kinh tế - tài chính xảy ra và chế độ tem phiếu được áp dụng cho hàng loạt mặt hàng tại Ukraine, ông Phạm Nhật Vượng cùng các cộng sự bắt đầu sản xuất mì ăn liền với tên gọi Mivina.

Khởi đầu với nhà máy chỉ 30 công nhân, ông Phạm Nhật Vượng đã mở thêm nhiều chi nhánh tại các thành phố của Ukraine và rất nhanh chóng, mì Mivina trở thành thương hiệu chiếm lĩnh thị trường trên toàn đất nước này. Thậm chí, còn vươn xa và được bán rộng rãi tại 30 quốc gia trên toàn thế giới như Estonia, Litva, Latvia, Moldova, Ba Lan, Đức, Israel…

Đến đầu những năm 2000 khi việc làm ăn đang thuận lợi, ông Phạm Nhật Vượng đã quyết định bán lại doanh nghiệp của mình tại Kharkov và trở về Việt Nam lập nghiệp. Không dừng lại ở mì gói, doanh nhân Phạm Nhật Vượng đã chạm tay đến nhiều lĩnh vực, tạo một đế chế hùng mạnh và vững chắc như hiện nay.

Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang

Từ những năm 1990, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan đã khởi nghiệp bằng cách bán mì gói cho những người Việt sinh sống tại Nga.

Sau một thời gian, ông Quang đã xây dựng nhà máy sản xuất với công suất 30 triệu gói mì mỗi tháng và sau đó mở rộng đầu tư sang đậu nành, cá và tương ớt. Vào giai đoạn cao điểm, doanh số bán mì, tương ớt của Masan lên tới 100 triệu USD.

Ông Nguyễn Đăng Quang từng chia sẻ, hơn 20 năm trước, tình hình kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn, nhu cầu của người dân là làm sao được ấm bụng và cách nhanh nhất là một gói mì. Đến một ngày, ông nhận ra rằng, không chỉ có người Việt Nam cần dùng mì gói, mà hơn 140 triệu người Nga cũng cần. Từ việc chỉ bán mì cho người Việt tại Nga, Chủ tịch Masan đã được mệnh danh là "người dạy dân Nga cách ăn mì gói".

Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng - mì Rollton

Trước khi trở thành Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank), ông Ngô Chí Dũng cũng từng khởi nghiệp tại Nga với mì gói. Công ty mì tôm của ông có tên Rollton, khá nổi tiếng và được ưa chuộng tại Nga. Đây cũng chính là thương hiệu mì ăn liền "đánh bại" Masan của ông Nguyễn Đăng Quang, khiến Masan phải rút về Việt Nam.

Năm 2012, tại Đại hội khóa VI, Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga, diễn ra tại Mátxcơva đã đánh giá cao và ghi nhận thành tích vượt trội của công ty Rollton. Đặc biệt là về vấn đề tạo ra công việc lao động cho hàng nghìn người Việt sinh sống và làm việc tại Nga, cũng như người dân Nga.

Cùng với ông Ngô Chí Dũng, ông Đặng Khắc Vỹ (Chủ tịch VIB) được biết đến là người sáng lập ra thương hiệu mì Rollton nổi tiếng tại xứ sở của những hàng bạch dương sương trắng cho đến ngày nay.

Ông Đặng Khắc Vỹ vẫn đang là Chủ tịch của Mareven Food Holdings, công ty mẹ của Mareven Food Central, đơn vị nắm 46% thị phần mì gói của Nga với mức tiêu thụ 2 tỷ phần mỗi năm. Sản phẩm của Mareven cũng được xuất khẩu đi 25 nước.

Năm 2008, nhóm chủ người Việt của Mareven Food Central bán 33,5% cổ phần cho Nissin (ông lớn ngành mì Nhật Bản) với giá 296,4 triệu USD, tương ứng định giá 885 triệu USD thời điểm đó.

Tại Việt Nam, ông Đặng Khắc Vỹ và Ngân hàng VIB có mối quan hệ khăng khít với Uniben - nhà sản xuất mì nằm trong top 5 với thương hiệu mì "3 miền" và "Reeva".