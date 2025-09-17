5 thói quen xấu khi uống nước gây hại cho thận

(VTC News) -

Thói quen uống nước gây hại cho thận

Uống quá nhiều hoặc quá ít nước đều ảnh hưởng đến thận, tim mạch. Chúng ta nên uống nước đúng thời điểm và đúng lượng để bảo vệ sức khỏe. Dưới đây là những thói quen uống nước gây hại cho thận:

Uống nhiều nước

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời DS Thu Hoài cho biết, uống thừa nước không chỉ khiến bạn đi tiểu nhiều lần. Trong trường hợp nặng, nó có thể dẫn đến ngộ độc nước, gây phù não, buồn nôn, lú lẫn, thậm chí co giật. Các vận động viên đôi khi gặp tình trạng này khi bù nước quá mức mà không bổ sung điện giải trong tập luyện cường độ cao.

Với người có bệnh thận hoặc tim, uống quá nhiều nước còn làm trầm trọng tình trạng phù nề, dao động huyết áp và giữ nước theo cách nguy hiểm.

Uống không đủ nước

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Healthshite cho biết, nước đóng vai trò thiết yếu trong việc giúp thận loại bỏ chất thải và độc tố ra khỏi cơ thể. Khi bạn uống đủ nước, thận có thể dễ dàng lọc các chất thải hòa tan trong máu và đào thải chúng ra ngoài qua nước tiểu.

Ngược lại, khi cơ thể thiếu nước, máu trở nên đặc hơn, khiến thận phải làm việc vất vả hơn để cô đặc nước tiểu và loại bỏ chất thải.

Uống quá nhiều nước hoặc ít nước cũng đều gây hại cho thận

Theo thời gian, tình trạng "khô hạn" mãn tính này có thể dẫn đến tổn thương các tế bào thận, hình thành sỏi thận và suy giảm chức năng thận. Hãy đảm bảo uống đủ nước mỗi ngày, hoặc nhiều hơn nếu bạn vận động nhiều hoặc thời tiết nóng bức.

Quên uống nước khi trời lạnh hoặc trong phòng máy lạnh

Trời lạnh khiến mạch máu co lại, máu đặc hơn, làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim nếu không bổ sung đủ nước. Do đó, nên duy trì uống nước đều đặn, cứ 2 giờ nên uống một lần, ngay cả khi không khát.

Hạn chế uống nước vì sợ tiểu nhiều

Uống ít nước làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tiểu, giảm chức năng thận và dễ say nắng. Chúng ta nên khám bác sĩ để điều trị vấn đề tiểu nhiều và vẫn đảm bảo uống đủ nước mỗi ngày.

Uống nhiều nước sau bữa tối hoặc trước khi ngủ

Uống quá nhiều nước vào buổi tối gây tiểu đêm, rối loạn thần kinh tự chủ, ảnh hưởng miễn dịch và khiến thận không được nghỉ. Không uống quá 20% tổng lượng nước trong ngày sau bữa tối, và giới hạn dưới 150 ml trong 3 giờ trước khi ngủ.

Vậy mỗi ngày cần uống bao nhiêu nước?

Báo VnExpress dẫn lời bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội cho biết, để duy trì các chức năng sinh lý, cơ thể con người cần khoảng 3.000-4.000 ml nước mỗi ngày, một nửa trong số đó lấy từ thức ăn. Như vậy lượng nước cần uống khoảng 1.500-2.000 ml mỗi ngày, tương đương 8 cốc nước, mỗi cốc 250 ml, tùy từng đối tượng và nhu cầu.

Cách biết cơ thể nhận đủ, thiếu hay thừa nước, bạn quan sát nước tiểu. Nước tiểu trong như nước mưa, không màu, không mùi, tức là bạn uống thừa nước, hãy giảm dần. Nếu nước tiểu trong, hơi vàng nhạt, không bốc mùi là dấu hiệu uống đủ nước. Nước tiểu đục, màu vàng đậm như nước vối hay màu hổ phách, mùi khai tức là bạn chưa uống đủ nước, cần tăng thêm.

Lưu ý, nên uống một ly nước buổi sáng để đánh thức cơ thể và giúp loại bỏ độc tố trong đường ruột. Không uống nhiều nước trong bữa ăn, không uống ngay sau bữa ăn mà nên chờ 30 phút, uống vài ngụm nước trước khi đi ngủ.

Đặc biệt, uống nước không phải để làm dịu cơn khát mà để trao đổi chất. Khi não phản ánh cơn khát, cơ thể đã bị mất nước 1% và quá trình trao đổi chất giảm đi. Vì vậy, thỉnh thoảng bạn cần bổ sung nước để duy trì và tăng tốc độ trao đổi chất, đừng đợi khi khát mới uống.

Với người táo bón, nên uống lượng nước nhiều hơn bình thường, khoảng 3.000-4.000 ml mỗi ngày. Cách uống cũng phải chú ý, không uống mỗi lần một ít, uống hẳn cốc 250 ml để nước nhanh chóng xuống đại tràng. Khi uống cũng không ngửa cổ tu ừng ực mà phải uống một ngụm to, nuốt xong lại làm ngụm khác, rồi lại nuốt, như vậy để kích thích nhu động thực quản thành từng làn sóng. Làn sóng đó cũng chuyển xuống ống tiêu hóa phía dưới, như dạ dày, ruột non, đại tràng, tạo phản xạ tống phân ra ngoài.