5 tác dụng bất ngờ của nước ép nho tím với cơ thể

(VTC News) -

Nho là loại quả mọng nước, mọc thành từng chùm với màu sắc đậm và chứa đến 81% là nước, mang lại vị ngọt thanh mát đặc trưng khi chín, rất thích hợp để làm nước ép thơm ngon. Trong 100g nho tươi có khoảng 60 calo, cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu.

Nho là loại quả mọng nước, mọc thành từng chùm với màu sắc đậm (Ảnh: AI)

Đặc biệt, nho còn là nguồn cung cấp dồi dào các loại vitamin như B1, B2, C và K. Trong đó, vitamin C và các chất chống oxy hóa chiếm hàm lượng cao nhất, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa tình trạng đông máu, đồng thời duy trì độ bền và sự khỏe mạnh cho các mô liên kết trong cơ thể. Theo Healthline, dưới đây là 5 tác dụng bất ngờ của nước ép nho tím đối với sức khỏe.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Nho có chứa flavonoid, axit phenolic và resveratrol, có thể ức chế quá trình oxy hóa cholesterol “xấu”, làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, điều hòa huyết áp, giảm viêm…. Uống nước ép nho thường xuyên sẽ hỗ trợ làm tăng mức cholesterol HDL và giảm mỡ bụng.

Tăng cường chức năng miễn dịch

Vitamin C trong nước ép nho có thể tăng cường chức năng miễn dịch bằng cách giảm căng thẳng oxy hóa và hỗ trợ hoạt động của các tế bào miễn dịch của bạn. Việc đảm bảo cung cấp đủ vitamin C trong chế độ ăn hàng ngày có thể giúp bạn giảm nguy cơ mắc các bệnh tật và nhiễm trùng, bao gồm cả các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, như cảm lạnh thông thường.

Nước ép nho cũng là nguồn tuyệt vời của các chất chống oxy hóa, như resveratrol, hợp chất có thể hỗ trợ các tế bào miễn dịch.

Hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa

Nước ép nho giúp làm dịu lớp niêm mạc ruột và thúc đẩy quá trình tiết các enzym tiêu hóa, nhờ đó hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn và giảm tình trạng táo bón nhẹ. Bên cạnh đó, lượng chất xơ hòa tan trong nước ép nho còn giúp duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột, góp phần bảo vệ sức khỏe tiêu hóa toàn diện.

Thải độc cơ thể

Nho đặc biệt nổi bật với khả năng hỗ trợ đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Loại quả này giúp gan loại bỏ các chất có hại, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình tái tạo máu. Nhờ chứa hàm lượng nước và kali cao (có tác dụng lợi tiểu) cùng lượng chất xơ dồi dào (hỗ trợ tiêu hóa), nho giúp tăng cường hiệu quả thanh lọc cơ thể và duy trì sức khỏe toàn diện.

Điều hòa huyết áp

Trong nước ép nho có chứa nhiều flavonoid và các chất chống oxy hóa, những hợp chất này giúp làm cơ tim được thư giãn, tăng cường lưu thông máu và duy trì huyết áp ổn định, rất có lợi cho người bị cao huyết áp. Bên cạnh đó, việc thường xuyên uống nước ép nho còn giúp làm chậm quá trình lão hóa, giữ cho cơ thể luôn tươi trẻ nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào có trong loại quả này.