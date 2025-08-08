5 nhóm người không nên uống nước mía

(VTC News) -

Tác dụng của nước mía với sức khoẻ

Báo VietNamNet dẫn lời bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - Giảng viên Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, nước mía nhiều công dụng rất tốt cho sức khỏe, cụ thể như:

Cải thiện mệt mỏi, phục hồi sức khỏe:Nghiên cứu chứng minh nước mía là thức uống có tác dụng cải thiện hiệu suất tập luyện thể dục và bù nước cho cơ thể, xua tan mệt mỏi. Hàm lượng carbohydrate và các thành phần vitamin, khoáng chất, chất điện giải trong nước mía giúp khôi phục năng lượng cho cơ thể sau khi tập thể dục.

Cải thiện vấn đề răng miệng:Có sách cổ cho rằng uống nước mía bằng cách nhai mang lại hai lợi ích. Một là uống được ít một sẽ có lợi hơn và hai là “tập thể dục cho răng khỏe”. Mía cũng giàu canxi và phốt pho giúp tăng cường men răng, răng chắc khỏe và chống sâu răng.

Nước mía tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng uống được

Ăn mía còn giúp chống lại tình trạng hôi miệng do thiếu hụt chất dinh dưỡng và chống hôi miệng do sâu răng tạo môi trường cho vi khuẩn trong miệng phát triển.

Chống lão hóa, phòng bệnh ung thư, thải độc gan: Nước mía là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa phenolic và flavonoid dồi dào, nhiều loại vitamin, có thể bảo vệ cơ thể chống lại tổn thương tế bào mà các gốc tự do gây ra, giúp trì hoãn các dấu hiệu lão hóa, ngăn chặn các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư tiền liệt tuyến và ung thư vú. Chúng còn giúp bảo vệ gan khỏi bị viêm và điều chỉnh sắc tố da.

Những người không nên uổng nước mía

Nước mía tuy tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể uống được. Báo Điện tử VOV dẫn nguồn Times Now News chỉ ra 5 nhóm người dưới đây không nên uống nước mía:

Người mắc bệnh tiểu đường

Nước mía chứa hàm lượng đường tự nhiên cao, chủ yếu là sucrose, fructose và glucose. Khi uống nước mía, các loại đường này nhanh chóng được hấp thụ vào máu, có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến, gây nguy hiểm cho người bị tiểu đường.

Lượng đường trong máu cao không kiểm soát cũng có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường như bệnh tim mạch, đột quỵ, tổn thương thần kinh, suy thận, mù lòa... Do đó, bệnh nhân tiểu đường tuyệt đối không nên uống nước mía.

Người có hệ tiêu hóa kém

Nước mía có tính hàn, dễ gây lạnh bụng, tiêu chảy, đầy hơi, khó tiêu. Vì vậy, những người có hệ tiêu hóa kém, thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa nên tránh uống nước mía.

Ngoài ra, nước mía thường được ép và bán ở các quán vỉa hè, không đảm bảo vệ sinh. Điều này làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, đặc biệt là đối với những người có hệ tiêu hóa kém, dễ bị ảnh hưởng bởi vi khuẩn gây bệnh.

Phụ nữ mang thai

Nước mía chứa hàm lượng đường cao nên có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ. Tiểu đường thai kỳ không được kiểm soát có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi, như sinh non, thai nhi quá lớn, tăng huyết áp, tiền sản giật.

Việc uống nhiều nước mía cũng có có thể dẫn đến tăng cân quá mức trong thai kỳ. Tăng cân quá nhiều có thể gây ra các vấn đề sức khỏe như tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật, đau lưng, khó thở.

Người bị bệnh thận

Nước mía chứa nhiều đường và các chất khác, khi vào cơ thể sẽ tạo gánh nặng cho thận trong quá trình lọc và đào thải. Điều này có thể làm suy giảm chức năng thận và làm bệnh tiến triển nặng hơn.

Ngoài ra, nước mía chứa một lượng lớn kali. Đối với người bị bệnh thận, đặc biệt là suy thận, khả năng lọc và đào thải kali của thận bị suy giảm. Việc tiêu thụ quá nhiều kali có thể dẫn đến tình trạng tăng kali máu, gây ra các triệu chứng như yếu cơ, rối loạn nhịp tim, thậm chí là ngừng tim.

Người đang uống thuốc

Nước mía có thể tương tác với một số loại thuốc, làm giảm hiệu quả của thuốc hoặc gây ra các tác dụng phụ không mong muốn. Do đó, nếu bạn đang uống thuốc, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống nước mía.

Như vậy, nước mía không chỉ giải khát trong mùa hè hiệu quả mà còn là thức uống ngon và bổ dưỡng. Song, không phải ai cũng có thể thưởng thức nước mía một cách thoải mái. Nếu bạn thuộc một trong những trường hợp trên, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ thật kỹ nếu muốn uống nước mía.