5 lợi ích không ngờ của cà phê với phụ nữ

(VTC News) -

Hầu hết mọi người đều yêu thích tách cà phê vào buổi sáng sớm hoặc những lúc uể oải giữa buổi chiều. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, khi cà phê đen được tiêu thụ điều độ và đúng cách, có thể mang lại một số lợi ích sức khỏe, đặc biệt là đối với phụ nữ. Dưới đây là 5 lợi ích bất ngờ mà cà phê đem lại.

Cà phê là thức uống quen thuộc để bắt đầu một ngày mới (Ảnh: Time of India)

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients chỉ ra rằng, phụ nữ tiêu thụ cà phê đen có độ nhạy insulin được cải thiện và giảm tình trạng kháng insulin. Thêm bất kỳ chất tạo ngọt nào cũng có thể làm tăng lượng đường trong máu, nhưng cà phê nguyên chất thì không.

Tăng cường tuổi thọ

Nghiên cứu từ Đại học Coimbra được công bố trên tạp chí Ageing Research Reviews chỉ ra rằng, việc tiêu thụ cà phê ở mức độ vừa phải (tối đa ba tách mỗi ngày) có thể giảm tỷ lệ tử vong do các bệnh nghiêm trọng như bệnh tim mạch và hô hấp. Nghiên cứu gợi ý rằng thói quen này có thể kéo dài tuổi thọ trung bình của một người thêm 1,8 năm.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Uống cà phê mỗi ngày có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong do mọi nguyên nhân, bất kể loại cà phê nào.

Theo một kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tim mạch châu Âu do Giáo sư Tề Lỗ thuộc Đại học Tulane (Hoa Kỳ) dẫn đầu, những người uống cà phê vào buổi sáng có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và nguy cơ tử vong nói chung thấp hơn so với những người uống cà phê suốt cả ngày.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Uống cà phê có thể giúp tăng cường trao đổi chất của bạn. Chất caffeine trong cà phê kích thích tiết ra adrenaline và norepinephrine, hai loại hormone giúp con người đốt cháy chất béo và đường hiệu quả hơn trong thời gian ngắn, từ đó làm tăng mức năng lượng.

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy, caffeine cũng có thể làm tăng tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, đồng nghĩa với việc con người tiêu thụ nhiều năng lượng hơn khi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, việc uống cà phê nên đi kèm với một lối sống lành mạnh thì mới có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng của bạn.

Tăng cường sự tập trung

Các nghiên cứu chỉ ra rằng uống cà phê với lượng vừa phải có thể cải thiện sự tập trung, trí nhớ và tâm trạng. Nó cũng có thể bảo vệ não bộ khi chúng ta già đi.

Caffeine còn có thể thúc đẩy hoạt động của các tế bào thần kinh, giúp con người suy nghĩ và giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Vì vậy, uống một tách cà phê có thể giúp bạn xử lý nhiều công việc khác nhau và làm việc tốt hơn.