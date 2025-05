(VTC News) -

Nguyên nhân và triệu chứng của bệnh suy thận

Báo VietNamNet dẫn nguồn trang News Day Express cho biết, nhiều nguyên nhân dẫn đến suy thận và bất kể nguyên nhân là gì, khi thận bị tổn thương hoặc hoạt động không suôn sẻ, cơ thể có nguy cơ tích tụ dịch bẩn và chất độc.

Khi đó, người bệnh có thể cảm thấy các triệu chứng như sưng tấy, khó thở, mệt mỏi, buồn nôn, suy nhược, đánh trống ngực, rối loạn giấc ngủ, chán ăn, đi tiểu quá nhiều hoặc quá ít, thiếu máu, ngứa da.

Để thận khỏe, bạn cần thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh. Theo các chuyên gia, một số thực phẩm có màu trắng và vàng có thể gây tổn thương thận nghiêm trọng và dẫn đến hình thành sỏi. Điều này đồng nghĩa nếu muốn bảo vệ thận, bạn nên tránh tiêu thụ quá nhiều các loại đó.

5 loại thực phẩm ăn nhiều khiến thận yếu

Dưới đây là 5 món ăn cần tránh hoặc hạn chế để bảo vệ thận.

Nước ngọt

Nước ngọt chứa nhiều đường và ít giá trị dinh dưỡng. Chúng có thể tăng thêm lượng calo vào chế độ ăn uống cũng như nguy cơ tăng đường huyết. Đường huyết tăng cao trong thời gian dài có thể phá hỏng các mạch máu trong thận, tăng nguy cơ mắc bệnh thận.

Một thành phần khác trong nhiều loại soda là axit photphoric. Chất này có thể làm thay đổi thành phần nước tiểu, về lâu dài có thể dẫn tới sỏi thận. Thay nước ngọt bằng các loại đồ uống có hương vị lành mạnh như trà thảo mộc có thể có lợi.

Sữa

Các sản phẩm từ sữa rất giàu vitamin, chất dinh dưỡng, protein và là nguồn cung cấp phốt pho, kali tự nhiên. Một cốc (240ml) sữa nguyên chất cung cấp 205mg phốt pho và 322mg kali.

Tuy nhiên, hấp thụ quá nhiều sữa, kết hợp với các thực phẩm giàu phốt pho khác, có thể gây bất lợi cho xương của những người mắc bệnh thận.

Điều này nghe có vẻ lạ vì sữa và các sản phẩm từ sữa thường được khuyên dùng để xương và cơ chắc khỏe. Tuy nhiên, khi thận bị tổn thương, hấp thụ quá nhiều phốt pho sẽ gây tích tụ phốt pho trong máu, kéo canxi ra khỏi xương. Khi đó, xương mỏng, yếu dần theo thời gian và làm tăng nguy cơ gãy xương.

Đường

Tăng lượng đường hấp thụ có thể gây nguy hiểm cho thận. Khi lượng đường trong máu vượt quá 180mg/dl, thận bắt đầu bài tiết đường qua nước tiểu. Lượng đường trong máu càng cao, áp lực lên thận càng lớn. Đây chính là nguyên nhân khiến thận của bệnh nhân tiểu đường suy yếu nhanh chóng.

Người bệnh thận và tiểu đường nên hạn chế uống nước ép trái cây và các loại nước có đường khác, chẳng hạn như soda. Những đồ uống này có xu hướng chứa nhiều đường bổ sung, làm tăng đột biến lượng đường trong máu. Các loại thực phẩm khác có nhiều đường bổ sung bao gồm bánh nướng, kẹo, bánh quy và bánh rán.

Lượng đường trong máu cao kéo dài còn có nguy cơ làm tổn thương dây thần kinh, tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Thịt chế biến

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Eat This Not That cho biết, các loại thịt đã qua chế biến như thịt xông khói, xúc xích, thịt nguội và bánh mì kẹp thịt có thể hại thận. Chúng chứa nhiều natri (muối), nếu nạp quá 2300 mg mỗi ngày có nguy cơ tăng huyết áp, tạo thêm căng thẳng cho thận.

Ăn quá nhiều protein động vật cũng tạo ra nhiều axit trong máu khiến thận phải làm việc nhiều hơn để loại bỏ.

Pizza

Pizza thường có cấu tạo gồm vỏ bánh, nhân từ nước sốt cà chua hàm lượng natri cao, phô mai nhiều chất béo và thịt chế biến như xúc xích. Cả natri và chất béo bão hòa đều là những thành phần không tốt cho sức khỏe, bao gồm cả thận nếu ăn thường xuyên.

Để món pizza bổ dưỡng, bạn có thể chuẩn bị một số nguyên liệu như không có thịt chế biến, thêm một chút phô mai, bông cải xanh ở nhân và vỏ bánh làm từ lúa mì nguyên hạt.