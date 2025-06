(VTC News) -

Những loại rau quả giúp hạ men gan

Để bảo vệ lá gan khỏe mạnh, bên cạnh việc khám bệnh định kỳ, bạn có thể bổ sung các loại rau quả vào thực đơn hàng ngày. Dưới đây là 5 loại quả Việt Nam được xem là "thuốc mát gan tự nhiên", giúp bạn hạ men gan hiệu quả.

Rau dền

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Health cho biết, rau dền chứa nhiều chất chống oxy hóa như beta-carotene, vitamin A, vitamin C, vitamin E và các hợp chất phenolic. Các chất này giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, từ đó giúp gan khỏe mạnh hơn.

Chất xơ trong rau dền giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, giảm táo bón, hỗ trợ quá trình đào thải độc tố qua đường ruột, giảm gánh nặng cho gan. Một số nghiên cứu cũng cho thấy rau dền có khả năng kháng viêm, giúp giảm viêm nhiễm trong cơ thể, bao gồm cả viêm gan.

Rau má

Rau má là loại rau quen thuộc với người Việt, thường được dùng để nấu canh, làm sinh tố hoặc ép lấy nước uống. Rau má có tính mát, vị ngọt, giúp thanh nhiệt, giải độc gan, lợi tiểu, làm mát cơ thể và giảm mụn nhọt.

Các nghiên cứu cho thấy rau má có thể giúp giảm men gan ở những người bị viêm gan, gan nhiễm mỡ. Bên cạnh đó, rau má còn có thể giúp ngăn ngừa và làm chậm quá trình xơ gan nhờ tác dụng chống oxy hóa và kháng viêm.

Quả bơ

Quả bơ giàu omega-3 hỗ trợ kiểm soát nồng độ cholesterol, mỡ trong gan. Thực phẩm này còn chứa nhiều vitamin E - chất chống oxy hóa mạnh có tác dụng bảo vệ tế bào gan khỏi tác động của gốc tự do gây hại, có khả năng hạ men gan và giảm nguy cơ viêm gan.

Rau má và quả bơ rất tốt cho người men gan cao

Quả mọng

Báo VnExpress dẫn lời ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome, cho biết quả mọng (việt quất, dâu tây, mâm xôi, lựu, phúc bồn tử) giàu vitamin A, C, E. Hợp chất polyphenol trong các loại quả mọng có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào gan, hạ men gan, giảm biến chứng bệnh.

Củ tỏi

Củ tỏi nhiều chất chống oxy hóa như allicin, sulfur, polyphenol có khả năng kích thích quá trình phân giải chất béo ở gan, hỗ trợ chức năng chuyển hóa mỡ.

Người bệnh men gan cao do gan nhiễm mỡ thường xuyên thêm tỏi vào các món ăn hoặc ăn một vài tép tỏi trong mỗi bữa cơm có thể kiểm soát tình trạng và cải thiện nồng độ men gan.

Lưu ý việc chọn và chế biến thực phẩm

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có sự tư vấn chuyên môn của BS Trần Thị Trà Phương cho biết, bên cạnh việc thăm khám, điều trị theo chỉ định của bác sĩ và tìm hiểu men gan cao nên ăn gì, mỗi người cần lưu ý một số vấn đề trong việc chọn và chế biến thực phẩm cho người bị men gan cao, bao gồm:

- Chọn những thực phẩm tươi, có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng và bảo quản đúng cách.

- Ưu tiên chế biến theo cách luộc, hấp để hạn chế dùng dầu mỡ.Chỉ nên ăn với lượng vừa đủ, tránh ăn quá nhiều trong cùng một bữa ăn.

- Kết hợp ăn uống với việc vận động hợp lý.

- Người bệnh có thể nhận thêm tư vấn từ bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng để biết cách xây dựng khẩu phần ăn sao cho khoa học, hợp lý.