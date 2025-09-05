5 loại đất nền cần tránh khi đầu tư

(VTC News) -

Đầu tư đất nền từ lâu đã được coi là kênh sinh lời hấp dẫn, nhờ khả năng giữ giá và tiềm năng tăng trưởng cao. Tuy nhiên, không phải mảnh đất nào cũng mang lại lợi nhuận. Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư đã “mất trắng” vì chọn nhầm loại đất không phù hợp.

Để hạn chế rủi ro, người mua cần đặc biệt lưu ý tránh xa một số loại đất nền sau:

Đất nền phân lô chưa được cấp phép

Trong bối cảnh thị trường bất động sản sôi động, nhiều khu đất nông nghiệp, đất vườn bị tự ý phân lô bán nền mà chưa được cơ quan chức năng phê duyệt. Các lô đất này thường được quảng cáo với giá rẻ, vị trí đẹp và hứa hẹn tiềm năng sinh lời cao. Tuy nhiên, việc mua bán loại đất này tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng.

Về mặt pháp lý, đất phân lô chưa được cấp phép không đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định. Người mua sẽ không được cấp sổ đỏ riêng, dẫn đến khó khăn trong việc sang tên, thế chấp hay bán lại. Nếu chính quyền địa phương kiểm tra, toàn bộ giao dịch có thể bị vô hiệu.

Đất quy hoạch, đất nằm trong diện giải tỏa

Đây là loại đất tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất. Nếu mua phải đất nằm trong diện quy hoạch làm đường, công trình công cộng hoặc giải tỏa, nhà đầu tư sẽ khó sang nhượng, thậm chí mất trắng khi nhà nước thu hồi.

Thực tế cho thấy, nhiều khu vực bị cò đất thổi giá nhờ tin đồn quy hoạch, khiến người mua lầm tưởng tiềm năng tăng giá, nhưng khi thông tin chính xác được công bố thì giá trị đất gần như mất hết.

Vì vậy, trước khi giao dịch, cần kiểm tra rõ ràng quy hoạch tại phòng tài nguyên môi trường hoặc cơ quan chức năng địa phương.

Đất nông nghiệp, đất rừng chưa chuyển đổi mục đích sử dụng

Loại đất này thường có giá rẻ nhưng rủi ro pháp lý rất lớn, bởi đất nông nghiệp hay đất rừng sản xuất không được phép xây dựng và khó chuyển đổi sang đất thổ cư.

Việc mua để chờ “lên thổ cư” thường mất nhiều năm, chưa kể có thể không được chuyển đổi. Nếu mua mà không tìm hiểu kỹ, nhà đầu tư dễ bị mắc kẹt vốn dài hạn, thậm chí thua lỗ.

Đất nền dự án “ma”, pháp lý mập mờ

Thời gian qua, nhiều vụ lừa đảo bán đất nền dự án “ma” đã khiến người dân mất hàng tỷ đồng. Những mảnh đất này thường được quảng cáo rầm rộ, giá rẻ hơn thị trường, kèm cam kết lợi nhuận cao.

Thực chất, đây có thể chỉ là đất nông nghiệp, đất chưa được cấp phép làm dự án, hoặc thậm chí không tồn tại trên bản đồ quy hoạch. Do đó, cần yêu cầu chủ đầu tư cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý, sổ đỏ từng lô và kiểm chứng thông tin từ cơ quan nhà nước.

Đất có tranh chấp hoặc đang thế chấp ngân hàng

Khi đất đang có tranh chấp quyền sở hữu hoặc bị thế chấp, người mua sẽ gặp khó khăn trong việc sang tên, sử dụng và chuyển nhượng.

Một số trường hợp, đất đã bán cho nhiều người cùng lúc, dẫn đến kiện tụng kéo dài. Để tránh rủi ro, nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ tình trạng pháp lý, yêu cầu công chứng rõ ràng và xác minh thông tin tại văn phòng đăng ký đất đai.