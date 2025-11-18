5 iPhone Shortcuts hữu ích trên iOS 26

(VTC News) -

Apple tiếp tục nâng cấp ứng dụng Shortcuts trên iOS 26, biến nó thành công cụ mạnh mẽ giúp người dùng tự động hóa nhiều thao tác mà không cần kiến thức kỹ thuật. Chỉ với vài cú chạm, iPhone có thể thực hiện hàng loạt tác vụ phức tạp, từ giải trí cho đến chăm sóc sức khỏe. Theo SlashGear, có 5 shortcut nổi bật sẽ giúp tối ưu trải nghiệm cho người dùng iOS 26.

iOS 26 mang đến loạt cải tiến đáng chú ý, đặc biệt là trong trải nghiệm người dùng và trí tuệ nhân tạo. (Nguồn: Apple)

Một trong những tiện ích nổi bật là Ultimate Movie to Note AI. Với shortcut này, người dùng chỉ cần nhập tên phim, hệ thống sẽ tự động tìm dịch vụ streaming hoặc nơi mua, rồi lưu toàn bộ thông tin gồm tựa phim, nền tảng, đường dẫn và poster vào Apple Notes. Đây là cách nhanh chóng để tạo danh sách phim muốn xem mà không cần tìm kiếm thủ công.

Tiếp theo là Generate Wallpaper, một shortcut dùng AI chạy trực tiếp trên thiết bị để tạo hình nền đơn giản như cảnh biển, núi hoặc rừng. Dù không đạt mức ảnh chân thực, nhưng nó mang lại hình nền độc đáo, tiết kiệm năng lượng và hoàn toàn miễn phí.

Ngoài ra, Walk to a Coffee Shop giúp người dùng nhanh chóng tìm quán cà phê gần nhất qua Apple Maps và đưa ra chỉ đường. Shortcut này có thể tùy chỉnh để tìm trạm xăng, nhà hàng hoặc thậm chí so sánh lộ trình với Google Maps.

Một tiện ích thú vị khác là Leftover Recipes. Chỉ cần nhập danh sách nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh, AI sẽ gợi ý công thức nấu ăn phù hợp. Tuy nhiên, đây chỉ nên coi là gợi ý tham khảo, không thay thế công thức chuẩn.

Cuối cùng, Log My Weight hỗ trợ nhập nhanh cân nặng vào Apple Health. Người dùng có thể gọi Siri để ghi nhận ngay hoặc thêm shortcut này vào màn hình chính để tiện theo dõi hàng ngày.

Nhìn chung, iOS 26 mang đến nhiều shortcut thông minh, từ giải trí, cá nhân hóa đến sức khỏe, biến iPhone thành công cụ hỗ trợ đa năng và gần gũi hơn với nhu cầu thực tế.