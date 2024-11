5 học sinh lớp 8 ở Phú Thọ mất tích khi tắm sông

(VTC News) -

Tối 18/11, lãnh đạo UBND xã Hiền Quan (huyện Tam Nông, Phú Thọ) cho biết, 5 học sinh lớp 8 trên địa bàn bị mất tích khi tắm sông.

Theo lãnh đạo xã Hiền Quan, khoảng 16h cùng ngày, một nhóm học sinh lớp 8 Trường THCS Hiền Quan rủ nhau ra đoạn sông ở khu 1 của xã để chơi. Sau đó, 6 học sinh xuống sông tắm, 5 cháu bị nước cuốn trôi, mất tích.

5 học sinh mất tích vẫn chưa tìm thấy tung tích. (Ảnh minh họa)

"Hôm nay các cháu được nghỉ học nên ra sông chơi và sự việc xảy ra", vị này cho biết thêm.

Danh tính các nạn nhân mất tích được xác định gồm: L.AD., H.T.D., T.M.D., B.K.L.A., H.T.T.L, N.Q.H.

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ, huyện Tam Nông và xã Hiền Quan vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân.

Mới đây, vào chiều 15/11 cũng xảy ra vụ học sinh đuối nước thương tâm ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Cụ thể, 4 em học sinh lớp 10A5, trường THPT Lê Thành Phương (xã An Mỹ, huyện Tuy An) tắm tại bãi biển thôn Nhơn Hội.

Khoảng 17h, em Lê Bình Quốc Việt (SN 2009, trú thôn Phú Phong, xã An Hiệp) bị sóng cuốn ra xa, đuối nước. Phát hiện sự việc, 3 học sinh còn lại lập tức lên bờ gọi người ứng cứu.

Tuy nhiên khi người lớn đến thì em Việt đã bị nước cuốn mất tích. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền huyện Tuy An cùng lực lượng chức năng và đông đảo người dân được huy động xuống khu vực nơi nam sinh mất tích để tìm kiếm.