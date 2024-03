5 đại đoàn tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và các mật danh

Đại đoàn 312 được giao nhiệm vụ đánh trận mở màn vào Trung tâm đề kháng Him Lam với 2 Trung đoàn 141 và 209. Trung đoàn 165 được giao nhiệm vụ tiêu diệt cứ điểm Độc Lập. Trong ảnh: Lá cờ "Quyết chiến, Quyết thắng" do ông Trần Can - chiến sĩ Trung đoàn 209, Đại đoàn 312 cắm trên cứ điểm 3 Him Lam tháng 3/1954.