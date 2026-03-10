Công nghệ 10/3: Ra mắt nền tảng số cho KCN, Anthoropic kiện Lầu Năm Góc

(VTC News) -

Viettel Smart IP - Nền tảng số cho KCN thông minh

Tại sự kiện MWC Barcelona 2026, Viettel Solutions đã chính thức ra mắt Viettel Smart IP - giải pháp quản lý và vận hành khu công nghiệp thông minh.

Kỹ sư Viettel trình bày về Viettel Smart IP cho khách tham quan MWC Barcelona 2026. (Nguồn: Viettel)

Viettel Smart IP là nền tảng số phục vụ quản lý và vận hành khu công nghiệp, cho phép kết nối hạ tầng, môi trường và dịch vụ doanh nghiệp trên một không gian dữ liệu thống nhất. Giải pháp này hỗ trợ điều hành theo thời gian thực, giúp Ban quản lý KCN theo dõi, điều phối và kiểm soát tiến độ xử lý công việc một cách minh bạch, đồng bộ giữa các phòng ban.

Điểm nổi bật của Viettel Smart IP là khả năng hợp nhất dữ liệu và quy trình quản lý vận hành trên một nền tảng duy nhất. Nhờ đó, hệ thống có thể phân tích, cảnh báo theo thời gian thực và lưu vết toàn bộ vòng đời xử lý sự cố, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý.

Vỏ iPhone có thể được in 3D từ nhôm

Apple đang từng bước đưa công nghệ in 3D vào quy trình sản xuất phần cứng. Bắt đầu từ thế hệ Watch Ultra 3, hãng đã áp dụng phương pháp này để chế tạo vỏ titan. Nhờ đó, lượng nguyên liệu thô được sử dụng hiệu quả hơn, chi phí sản xuất được tối ưu, đồng thời có thể tận dụng tới 100% bột titan tái chế. Hiện công nghệ này cũng đã xuất hiện trên phiên bản titan của Apple Watch Series 11 và một số chi tiết như cổng USB-C trên iPhone Air.

Vỏ Apple Watch Ultra được in 3D. (Ảnh: Apple)

Theo Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang có kế hoạch mở rộng quy trình in 3D sang vật liệu nhôm. Trước mắt, công nghệ này sẽ được thử nghiệm trên Apple Watch, sau đó có thể được triển khai cho iPhone. Với in 3D nhôm, các đội ngũ thiết kế, sản xuất và vận hành của Apple kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả dây chuyền lắp ráp cho cả Apple Watch lẫn iPhone trong tương lai.

Trước đó một tuần, Apple cũng giới thiệu mẫu MacBook Neo với quy trình gia công nhôm chi phí thấp. Dù không sử dụng in 3D, phương pháp này vẫn giúp thiết bị giữ được lớp vỏ nhôm bền chắc nhưng giảm tới 50% lượng vật liệu so với cách sản xuất truyền thống. Đây được xem là bước đệm để Apple tiếp tục duy trì chất liệu kim loại cao cấp trên các dòng máy giá rẻ, thay vì quay lại sử dụng vỏ nhựa như giai đoạn trước năm 2010.

Anthropic kiện Lầu Năm Góc về hạn chế AI

Ngày 9/3, công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic đã nộp đơn kiện nhằm ngăn chặn việc Bộ Quốc phòng Mỹ đưa họ vào danh sách đen an ninh quốc gia. Anthropic cho rằng quyết định này vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền được xét xử công bằng, đồng thời yêu cầu tòa án liên bang California hủy bỏ lệnh hạn chế.

Biểu tượng Lầu Năm Góc tại Washington, nơi Anthropic đang đối đầu pháp lý về hạn chế ứng dụng AI. (Nguồn: Reuters)

Theo thông báo, Lầu Năm Góc đã gắn nhãn "rủi ro chuỗi cung ứng" đối với Anthropic sau khi công ty từ chối gỡ bỏ các rào chắn ngăn việc sử dụng AI cho vũ khí tự động và giám sát trong nước. Điều này đe dọa nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Anthropic với chính phủ Mỹ, đồng thời có thể tạo tiền lệ cho các công ty AI khác trong việc đàm phán về ứng dụng quân sự.

Anthropic khẳng định vẫn sẵn sàng đối thoại để tìm giải pháp, song sẽ kiên quyết bảo vệ quan điểm rằng AI hiện tại chưa đủ độ chính xác để dùng cho vũ khí tự động và không được phép phục vụ giám sát người dân. Vụ kiện này được giới phân tích đánh giá có thể tác động lớn đến cách thức Mỹ quản lý và sử dụng công nghệ AI trong lĩnh vực quốc phòng.