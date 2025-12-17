4 thói quen xấu dẫn tới suy thận, đặc biệt là số 1

(VTC News) -

TS Nguyễn Văn Tuyên - Trưởng khoa Nội thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế, hiện có tới hơn 26.000 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, cần lọc máu định kỳ hặc ghép thận để duy trì sự sống. Đáng lo ngại hơn, tỷ lệ người trẻ mắc bệnh đang tăng nhanh và phần lớn chỉ phát hiện khi bệnh trở nặng.

Dưới đây là 4 nguyên nhân dẫn tới suy thận

Uống quá ít nước, nhịn tiểu thường xuyên

Người trẻ hiện nay thường xuyên bận rộn với công việc, học tập, ngồi máy tính nhiều giờ liền, dẫn tới lười uống nước, nhịn tiểu kéo dài. Đây là thói quen cực kỳ có hại cho thận.

Uống ít nước là nguyên nhân khiến suy thận.

Khi cơ thể thiếu nước, nước tiểu trở nên cô đặc, tạo điều kiện cho sỏi thận hình thành và gây nhiễm trùng đường tiết niệu.

Nhịn tiểu lâu khiến vi khuẩn dễ phát triển, làm tăng nguy cơ viêm bàng quang, viêm thận – bể thận. Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại trong thời gian dài, chức năng thận sẽ suy giảm rõ rệt, thậm chí dẫn tới suy thận mạn.

Lạm dụng thuốc giảm đau, kháng sinh

Một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương thận ở người trẻ là tự ý dùng thuốc, đặc biệt là thuốc giảm đau, kháng viêm và kháng sinh. Nhiều người có thói quen đau đầu, đau lưng, đau răng là ra hiệu thuốc mua vài viên uống cho “nhanh khỏi”, thậm chí dùng kéo dài nhiều ngày.

Theo các bác sĩ, thận là cơ quan tham gia đào thải thuốc ra khỏi cơ thể. Việc lạm dụng thuốc, dùng liều cao hoặc dùng kéo dài khiến thận phải làm việc quá mức, dẫn đến viêm thận kẽ, hoại tử ống thận và suy thận mạn. Không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng suy thận nặng chỉ vì thói quen uống thuốc “vô tư” suốt nhiều năm.

Ăn mặn, uống nhiều nước ngọt, đồ uống có cồn

Chế độ ăn uống thiếu lành mạnh là “kẻ thù thầm lặng” của thận. Nhiều người trẻ có thói quen ăn mặn, ăn đồ chế biến sẵn, uống nhiều trà sữa, nước ngọt, bia rượu.

Ăn mặn khiến thận phải tăng cường lọc và bài tiết natri, lâu dài gây tổn thương cầu thận và làm tăng nguy cơ tăng huyết áp – yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn tới suy thận. Trong khi đó, đồ uống có đường và đồ uống có cồn làm rối loạn chuyển hóa, tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường và gan nhiễm mỡ – những bệnh lý liên quan chặt chẽ đến suy thận mạn.

Không nên ăn mặn khiến thận tổn thương.

Các bác sĩ cảnh báo, không ít bệnh nhân suy thận trẻ tuổi có tiền sử uống bia rượu thường xuyên, ăn mặn và lạm dụng đồ uống ngọt trong nhiều năm.

Thức khuya, ít vận động

Thức khuya, làm việc quá sức, stress kéo dài đang trở thành “đặc sản” của người trẻ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng thiếu ngủ và căng thẳng mạn tính cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng thận.

Stress kéo dài làm rối loạn huyết áp, tăng tiết hormone gây co mạch, khiến lưu lượng máu đến thận giảm. Cùng với đó, lối sống ít vận động làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và tăng huyết áp là những yếu tố góp phần đẩy nhanh quá trình suy thận.

Đáng lo ngại, suy thận giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng rõ ràng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, phù chân, tiểu ít, tiểu đêm nhiều, chức năng thận đã suy giảm đáng kể.

TS Tuyên khuyến cáo người trẻ cần thay đổi lối sống sớm để bảo vệ thận, đó là uống đủ nước mỗi ngày, không nhịn tiểu, hạn chế ăn mặn và đồ uống có đường, tránh lạm dụng thuốc, ngủ đủ giấc và duy trì vận động thường xuyên. Đồng thời, nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là xét nghiệm chức năng thận nếu có các yếu tố nguy cơ.

Suy thận không chỉ làm giảm chất lượng sống mà còn tạo gánh nặng lớn về chi phí điều trị. Điều đáng nói, nhiều trường hợp hoàn toàn có thể phòng tránh nếu người trẻ sớm từ bỏ những thói quen xấu đang âm thầm hủy hoại thận mỗi ngày.