4 tàu cá gặp nạn trên biển, 1 ngư dân chết, nhiều người đang mất tích

(VTC News) -

Liên quan đến vụ 4 tàu cá của tỉnh Quảng Bình gặp nạn trên biển, lãnh đạo Chi Cục Thuỷ sản Quảng Bình cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng xác định có một ngư dân chết và nhiều người vẫn còn đang mất tích.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Cục Thuỷ sản Quảng Bình, hiện chưa có báo cáo chính thức về vụ việc cũng như số lượng ngư dân mất tích. Các lực lượng liên quan đang tích cực phối hợp, tổ chức tìm kiếm các ngư dân mất tích và sớm có thông tin chính thức.

Tàu của lực lượng Bộ đội Biên phòng đang trên đường làm công tác cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm những ngư dân mất tích. (Ảnh: CTV)

Trong đêm 03/5, tàu cá số hiệu QB.98614- TS của ông Phan Thanh Hùng (phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cũng bị mất liên lạc, trên tàu có 5 thuyền viên.

Trong khoảng thời gian này, tàu cá số hiệu QB.98768-TS của ông Lê Văn Chiến (phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) xuất bến tại cửa Gianh với 5 thành viên thì gặp nạn bị chìm. Sau đó, tàu cá QB.98770-TS của ông Nguyễn Văn Phương (ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) phát hiện sự việc và tiếp cận hiện trường, cứu 5 thành viên trên tàu gặp nạn.

Cũng trong đêm 3/5, tàu cá QB.93712-TS do ông Phạm Văn Trung (xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) làm thuyền trưởng, ra khơi đánh bắt hải sản, trên tàu có 7 thành viên sau đó gặp nạn bị chìm. 7 thuyền viên trên tàu may mắn được tàu cá QB.92101- TS do ông Nguyễn Văn Sửu (xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch cứu vớt), sức khỏe bình thường.

Trước đó, khoảng 11h45 ngày 4/5, 5 ghe và 2 thuyền thúng đang hoạt động đánh bắt hải sản tại khu vực Mũi Đá Đen (vùng nước Bãi Bắc, TP Đà Nẵng) thì gặp nguy hiểm do dông lốc bất thường.

Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng điều tàu mang số hiệu BP 08-11-01 và 9 cán bộ chiến sĩ của Hải đội Biên phòng 2 do Thiếu tá Phạm Trung Hiếu - Hải đội trưởng trực tiếp chỉ huy ra khơi cứu nạn.

Đến 12h30 ngày 4/5, tàu của Hải đội Biên phòng 2 tiếp cận được các phương tiện gặp nạn và đưa một số ngư dân bị say sóng lên tàu để chăm sóc sức khỏe. Hiện tàu của Hải đội Biên phòng 2 lai dắt và hướng dẫn các phương tiện về bờ an toàn.