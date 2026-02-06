34 Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV là lãnh đạo chủ chốt ở địa phương

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Vũ Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu (Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội) đưa ra tại Hội nghị tập huấn toàn quốc báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 6/2.

Ông Vũ Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu (Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội).

Ông Long cho biết, theo cơ cấu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, số đại biểu Quốc hội ở các cơ quan Trung ương là 217 người (43,4%), số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 người (56,6%).

217 đại biểu Trung ương được chia về các tỉnh, thành phố.

Với 283 đại biểu địa phương, có 179 đại biểu, gồm các trưởng đoàn, phó trưởng đoàn và đại biểu khối MTTQ. Trong khối này không chỉ có lãnh đạo MTTQ mà còn gồm đại diện đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, liên đoàn lao động. Bên cạnh đó, còn có đại biểu đại diện cho các khối tôn giáo, quân đội, công an, tòa án, viện kiểm sát, sở tư pháp, khối viện - trường, doanh nghiệp, hiệp hội...

"Mỗi tỉnh, thành phố sẽ có một lãnh đạo chủ chốt làm trưởng đoàn (bí thư/phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy). 34 địa phương sẽ có tổng số 55 phó trưởng đoàn, vì bên cạnh tỉnh, thành phố chỉ có một phó trưởng đoàn thì cũng có địa phương sau sáp nhập có 2-3 phó trưởng đoàn", Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu nói.

104 đại biểu địa phương còn lại là cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu.

Theo Vũ Hải Long, dự kiến, ngày 22/3 sẽ công bố kết quả bầu cử và kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI họp ngày 6/4 để làm công tác nhân sự cùng với nội dung về xây dựng pháp luật.

Về những điểm mới trong công tác chuẩn bị bầu cử, ông Long cho biết, đây là lần đầu tiên lập danh sách cử tri trên ứng dụng VneID do Bộ Công an thực hiện.

"Trước đây không tránh khỏi trường hợp một cử tri vừa được lập danh sách ở nơi sinh sống, vừa được lập danh sách ở nơi làm việc hiện tại. Còn với việc lập danh sách cử tri trên VneID sẽ không có chuyện trùng lặp. Chỉ cần mở ứng dụng VneID, cử tri sẽ xem được toàn bộ thông tin của ứng cử viên nơi mình sinh sống", ông Long nói.

Việc cập nhật dữ liệu bầu cử, theo ông Long, dự kiến được cập nhật 2 tiếng/lần, các tổ bầu cử sẽ cập nhật số cử tri đi bầu trên hệ thống để Trung ương nắm được.

Ưu tiên đại biểu Quốc hội trẻ, nhà khoa học

Chia sẻ thêm về các điểm nhấn quan trọng của cuộc bầu cử lần này, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai nhấn mạnh: "Chúng ta tiệm cận việc ngay sau khi tổ chức Đại hội Đảng xong thì tiến hành cuộc bầu cử. Trước đây bầu cử vào tháng 5, lần này rút ngắn 2 tháng. Chúng ta cũng rút ngắn thời gian từ khi kết thúc nộp hồ sơ ứng cử đến ngày bầu cử từ 70 còn 42 ngày. Các mốc thời gian địa phương công bố danh sách ứng cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo được điều chỉnh và rút ngắn".

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh thẩm quyền xác định khu vực bỏ phiếu và tổ chức phụ trách bầu cử theo mô hình chính quyền 2 cấp; đa dạng hóa phương thức vận động bầu cử, bên cạnh hình thức tiếp xúc cử tri trực tiếp, cho phép tổ chức trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến.

Theo bà Mai, đây cũng là lần đầu tiên có cơ chế cho phép Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ động điều chỉnh thời gian và hướng dẫn tổ chức phụ trách bầu cử khi phát sinh tình huống thực tế, đảm bảo tiến độ và hiệu quả tổ chức bầu cử.

Về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu rõ, cần gắn cơ chế "Đảng cử - dân bầu", gắn kết quả nhân sự của Đại hội XIV của Đảng với việc giới thiệu đại biểu ứng cử, nhằm lựa chọn những đại biểu đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị.

Trong đó, bà Mai đặc biệt nhấn mạnh việc không giới thiệu, không đưa vào danh sách ứng cử những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hay những đối tượng đang bị thanh tra, kiểm tra, bị cấp có thẩm quyền kết luận không trung thực…

"Bảo đảm hợp lý số đại biểu công tác tại các cơ quan Đảng, lực lượng vũ trang, MTTQ và tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách; ưu tiên hợp lý đại biểu trẻ, nhà tri thức, nhà khoa học…", bà Mai nêu rõ.

Mục tiêu quan trọng nhất được Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh là mỗi đại biểu được bầu thực sự xứng đáng đại diện cho Nhân dân về phẩm chất, trí tuệ để đưa ra được những quyết sách đúng đắn, quan trọng.