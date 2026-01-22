3 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành tăng tốc về đích

Tỉnh lộ 25C đoạn 2 dài khoảng 6,4km, đi qua địa bàn xã Long Thành và Nhơn Trạch (Đồng Nai), giữ vai trò kết nối trực tiếp với đường T1 sân bay Long Thành tại nút giao Quốc lộ 51. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, được xây dựng theo quy mô 8 làn xe.
Dự án có điểm đầu giáp đường Hương lộ 19 (xã Phước An), điểm cuối giáp Quốc lộ 51 (xã Long Phước), trong đó xây dựng cầu Bà Ký trên tuyến chính. Công trình khởi công từ tháng 12/2024, dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2026 theo hợp đồng. Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đoạn tuyến từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến Hương lộ 19 dài khoảng 7,5km đã hoàn thành thi công và đưa vào khai thác.
Đoạn tuyến từ đường Hùng Vương đến Nguyễn Hữu Cảnh dài 6,4km, mặt cắt ngang 61m, tổng kinh phí đầu tư 1.263 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành. Riêng đoạn từ Hương lộ 19 (xã Phước An) đến điểm cuối giáp Quốc lộ 51 (xã Long Phước) hiện còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.
Theo ghi nhận, tại nút giao giữa tỉnh lộ 25C và Vành đai 3 TP.HCM, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu sớm đưa công trình vào khai thác, bảo đảm kết nối giao thông đồng bộ trong khu vực.
Song song với tuyến kết nối Vành đai 3 TP.HCM, tỉnh lộ 25B đang được triển khai thi công đoạn dài gần 4km, từ trung tâm xã Nhơn Trạch đến đường Quách Thị Trang, với tổng mức đầu tư khoảng 640 tỷ đồng.
Sau khi hoàn thành, tuyến đường được đầu tư theo quy mô 10 làn xe, lộ giới 80m; đoạn đầu tuyến từ Quốc lộ 51 đến trung tâm xã Nhơn Trạch hiện cũng đang được triển khai nâng cấp, mở rộng. Hiện tuyến đường được thông xe kỹ thuật; các hạng mục như đèn chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè, sơn kẻ vạch đường cơ bản hoàn thiện, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong tháng 1/2026.
Hạng mục cầu vượt tại nút giao giữa tỉnh lộ 25B và Vành đai 3 TP.HCM đang được khẩn trương thi công, hoàn thiện đường dẫn hai đầu cầu. Theo ghi nhận, trên tuyến Vành đai 3 TP.HCM qua khu vực này, một phía đã được thông xe, phía còn lại đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công.
Cắt ngang tỉnh lộ 25B và 25C là dự án Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn Đồng Nai, dài hơn 11km, điểm đầu giao cao tốc Bến Lức - Long Thành, điểm cuối tại mố B cầu Nhơn Trạch, tổng mức đầu tư 2.584 tỷ đồng. Hiện các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các hạng mục còn lại và đưa công trình vào khai thác.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, yêu cầu tập trung thúc đẩy các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành, bảo đảm hiệu quả khai thác khi sân bay dự kiến đi vào hoạt động thương mại trong nửa đầu năm 2026, tránh bỏ lỡ cơ hội thu hút đầu tư.
Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, sớm tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.
Ngoài dự án Vành đai 3 TP.HCM, tỉnh Đồng Nai đang triển khai nâng cấp tỉnh lộ 25B (đoạn từ trung tâm xã Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51) và mở rộng tỉnh lộ 25C (đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19). Đồng thời, địa phương được đầu tư loạt dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành cùng các tuyến đường T1, T2… nhằm tăng cường kết nối đồng bộ, phục vụ khai thác sân bay quốc tế Long Thành.
