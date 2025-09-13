3 món ăn vào bữa sáng giúp giữ dáng, tràn đầy năng lượng

(VTC News) -

Món ăn từ trứng

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, ăn trứng vào bữa sáng vừa giảm lượng calo nạp vào cơ thể vừa tăng cảm giác no và giúp ổn định insulin và đường huyết.

Đặc biệt, lòng đỏ trứng còn có nhiều chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin nên sẽ giúp ngăn ngừa rối loạn ở mắt như: thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể.

Trong số các loại thực phẩm thì trứng là nguồn cung cấp choline tốt nhất - thành phần dinh dưỡng không thể thiếu cho hoạt động của gan và não. Tuy hàm lượng cholesterol trong trứng tương đối cao nhưng đây không phải là lý do để làm tăng mức cholesterol trong cơ thể.

Bữa sáng dinh dưỡng với món ăn được làm từ trứng có thể tăng cholesterol tốt và điều chỉnh hình dạng của cholesterol xấu, cải thiện độ nhạy của insulin.

Món ăn từ trứng, sữa chua Hy Lạp là một trong những món ăn sáng lành mạnh tốt cho sức khoẻ

Các loại đậu

Báo VnExpress dẫn nguồn trang The Korea Times cho biết, theo tiến sĩ Lee Jin-bok, chuyên gia y học gia đình với 25 năm kinh nghiệm điều trị béo phì tại Hàn Quốc, các loại đậu là "loại protein thực vật tốt nhất".

Chúng không chỉ là nguồn protein chất lượng cao mà còn có nhiều dạng khác nhau, chẳng hạn như đậu nành sẽ có các dạng như đậu phụ, sữa đậu nành không đường, đậu nành lên men, bã đậu nành và natto.

Ông cũng lưu ý rằng các loại đậu giàu chất xơ, giúp làm chậm sự tăng đột biến lượng đường trong máu. Chỉ số đường huyết (GI) của chúng rất thấp - 29 đối với đậu lăng, 30 đối với đậu đen và 24 đối với đậu thận. Thực phẩm có GI từ 55 trở xuống được coi là thấp, 55-69 là trung bình và 70 trở lên là cao.

Sữa chua Hy Lạp

Đây là thực phẩm được sản xuất từ váng sữa lọc và một số chất lỏng từ sữa đông để tạo ra thực phẩm giàu đạm. Ăn sữa chua Hy Lạp buổi sáng là một cách tuyệt vời để kiểm soát cân nặng vì nó làm tăng mức độ hormone thúc đẩy sự đầy đặn.

Mặt khác, sữa chua Hy Lạp còn có đầy đủ chất béo chứa acid linoleic liên hợp có thể phòng ngừa ung thư vú, cung cấp men vi sinh Bifidobacterium tốt cho hệ tiêu hóa nên sẽ là lựa chọn không nên bỏ qua cho một bữa sáng dinh dưỡng.