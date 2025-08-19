Bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm xe, trộm điện thoại iPhone 15 Pro Max

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an phường Bạch Mai bắt giữ Trần Quốc Huy (SN 1980) và Phạm Văn Thắng (SN 1969), cùng trú phường Bạch Mai) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Huy và Thắng là các đối tượng dàn cảnh trộm cắp điện thoại trên phố Trần Đại Nghĩa.

Huy và Thắng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, khoảng 9h30 ngày 13/8, chị P. (SN 2005, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) đi xe máy đến nút giao phố Trần Đại Nghĩa - Lê Thanh Nghị thì dừng chờ đèn đỏ. Lúc này, một người đàn ông lái xe máy đi phía sau đâm vào đuôi xe chị P.. Khi chị P. quay lại nhìn, một đối tượng khác đã áp sát lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max để ở hộc đựng đồ của xe của chị P. rồi phóng đi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bạch Mai khẩn trương điều tra vụ việc.

Đến ngày 18/8, cơ quan công an bắt giữ 2 đối tượng gây án là Trần Quốc Huy (có 3 tiền án) và Phạm Văn Thắng (có 9 tiền án).

Huy và Thắng dàn cảnh để lấy trộm điện thoại của chị P.

Tại cơ quan công an, Huy và Thắng khai nhận, sáng 13/8, khi đi lòng vòng trên phố Trần Đại Nghĩa để trộm cắp tài sản, 2 tên này phát hiện chị P. để điện thoại ở hộc đừng đồ phía trước xe. Thắng cố tình lái xe máy đâm vào đuôi xe của nạn nhân, còn Huy lợi dụng sơ hở áp sát lấy trộm điện thoại. Sau đó các đối tượng mang điện thoại đi bán với giá 4 triệu đồng.

Phòng Cảnh Cát hình sự Công an TP Hà Nội đang điều tra, xử lý các đối tượng.