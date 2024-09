3 cứ điểm Ukraine ở Donetsk đứng trước nguy cơ mất nguồn cung hậu cần

(VTC News) -

Theo Sputnik, giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine xung quanh thành phố Pokrovsk ngày càng khốc liệt, bởi vai trò quan trọng của cứ điểm này đối với toàn bộ phòng tuyến của Kiev ở Donetsk. Các báo cáo của quân đội Ukraine cho thấy lực lượng Nga chỉ còn cách Pokrovsk 9km.

Tính đến ngày 4/9, quân đội Nga đã tiếp cận các khu vực lân cận của Pokrovsk ở tại Mirnograd (Dimitrov), Grodovka, Novogrodovka và Selidovo. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết đây là vùng giao tranh ác liệt nhất lúc này dọc theo toàn bộ mặt trận Donetsk.

Quân đội Nga vẫn duy trì đà tấn công ở Pokrovsk, bất chấp việc Ukraine chiếm giữ một khu vực lớn ở Kursk trong gần một tháng qua. (Ảnh: Sputnik)

Vào giữa tháng 8, chính quyền quân sự Pokrovsk đã bắt đầu sơ tán dân thường tuy nhiên vẫn còn hàng ngàn người vẫn ở lại thành phố này.

Nằm gần biên giới hành chính của vùng Dnepropetrovsk và cách thành phố Donetsk chỉ 60km, Pokrovsk từ lâu đã trở thành một trung tâm hậu cần chiến lược và kinh tế đối với quân đội Ukraine. Việc Nga kiểm soát thành phố này đồng nghĩa với việc tuyến hậu cần còn lại đến các cứ điểm Chasov Yar, Kramatorsk và Slavyansk của Ukraine sẽ không còn.

Chỉ riêng ở Pokrovsk đã có hai tuyến đường cho phép quân đội Ukraine đưa vũ khí và nhân lực đến Donetsk gồm các tuyến đường sắt dẫn đến Pavlograd và Dnepr; tuyến đường cao tốc M30 (E50) nối liền các thành phố Pokrovsk-Karlovka-Donetsk, cũng như ba tuyến đường chính khác.

Sau hơn ba năm xung đột, dân số Pokrovsk ước tính khoảng 35.000 người, trong khi đó tổng dân số Pokrovsk và các vùng phụ cận lên đến 386.000 người.

Ở Pokrovsk còn có mỏ than Krasnoarmeyskaya-Zapadnaya, đây là một trong số ít mỏ than cốc còn lại của Ukraine với trữ lượng ước tính hơn 200 triệu tấn. Các mỏ này đặc biệt quan trọng đối với ngành luyện kim và năng lượng đang suy yếu của Ukraine, sẽ không nói quá khi cho rằng Kiev sẽ đối mặt với khó khăn nếu mất nguồn cung than từ Pokrovsk.

Hầu hết các đồng minh của Ukraine từ giữa tháng 8 đều đưa ra cảnh báo về tình hình nguy cấp ở Pokrovsk, trong khi đó lực lượng Kiev ở phòng tuyến này ngày càng bị cô lập và bao vây bởi quân số mỏng.

Theo Forbes, phòng tuyến của Ukraine sẽ sớm bị phá vỡ và họ không còn cách nào khác ngoài việc rút khỏi Pokrovsk.

Cựu tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Đức Nico Lange nói với Newsweek hôm 4/9 rằng, những gì đang diễn ra ở Pokrovsk là kết quả của nỗ lực muộn màng và không đánh giá đúng tình hình.

"Không huy động đủ quân sự phòng thủ xung quanh Pokrovsk hiện là một vấn đề lớn, nhiều đơn vị Ukraine không thể giữ vững phòng tuyến hoặc phải rút lui vì họ chỉ có 10 hoặc 20 hoặc 30% quân số", ông Lange cho biết.

Bản đồ chiến sự ở Pokrovsk tính đến ngày 3/9. (Nguồn: OSM)

Trong cuộc giao tranh gần thành phố, chính quyền Kiev dường như đang chuẩn bị tâm lý cho người dân về việc sẽ mất Pokrovsk. Những ngày gần đây, dân thường Ukraine di tản ồ ạt khỏi Pokrovsk và những ngôi làng xung quanh, còn quân Ukraine thì đang chuẩn bị cho khả năng giao chiến bên trong thành phố.

Theo ông Roman Kostenko - người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Ukraine, ngay cả khi Nga chiếm được Pokrovsk không có nghĩa mặt trận Donetsk sẽ sụp đổ. Tuy nhiên ông Kostenko cũng thừa nhận Nga đang kiểm soát dần các khu vực quan trọng xung quanh Pokrovsk.

Cả Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrsky và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều thừa nhận tình hình mặt trận Pokrovsk là khó khăn nhất trong toàn cuộc xung đột hiện nay với Nga. Ông Zelensky cho rằng, mục tiêu của Nga vẫn không thay đổi - đó là chiếm toàn bộ vùng Donbass.

Các chuyên gia phân tích tại hãng tình báo quốc phòng Janes nói với Washington Post rằng “Pokrovsk luôn nằm trong kế hoạch của lực lượng Nga, bất chấp chiến dịch đột kích của Ukraine vào Kursk”.

Theo các chuyên gia này, việc Kiev quyết định tấn công vào Kurks có thể “gây tác động tiêu cực” lên mặt trận của Ukraine gần Pokrovsk.