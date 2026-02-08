3.000 suất quà Xuân gắn kết yêu thương tới người dân miền núi phía Bắc

(VTC News) -

Nhằm góp phần sẻ chia khó khăn, mang đến một cái Tết ấm áp cho đồng bào và thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, CLB Liên Kết Trẻ Việt Nam phối hợp với Thanh tra tỉnh Phú Thọ, Nhóm Ứng cứu thiên tai Ba miền cùng các đơn vị liên quan tổ chức chuỗi hoạt động thiện nguyện “Xuân gắn kết, Tết yêu thương”.

Chương trình diễn ra trong 5 ngày, từ 6 đến 10/2/2026, hướng tới các địa phương miền núi phía Bắc còn nhiều khó khăn. Đây là năm thứ 12 liên tiếp chuỗi hoạt động được triển khai, thể hiện sự bền bỉ, trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng hành lâu dài của các tổ chức, cá nhân đối với đồng bào vùng cao mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Trong khuôn khổ chương trình năm nay, Ban tổ chức đã vận động các nguồn lực xã hội để trao tặng tổng cộng 3.000 suất quà Tết tới người dân và các em thiếu nhi tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc.

Mở đầu chuỗi hoạt động, Ban tổ chức đã đến xã Quy Đức, tỉnh Phú Thọ (thuộc huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cũ) - một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Tại đây, chương trình đã tổ chức suất ăn đoàn viên Tết sớm và trao tặng 500 suất quà Tết cho người dân địa phương. Đồng thời, các đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ nghèo trên địa bàn.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu lửa trại thanh niên với bà con đồng bào vùng cao, mang chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam, vững tin theo Đảng”.

Hoạt động được tổ chức nhằm tăng cường sự gắn kết giữa thanh niên và người dân địa phương, đồng thời chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chia sẻ về hành trình 12 năm của chương trình, anh Nguyễn Phúc Đại, Chủ nhiệm CLB Liên Kết Trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cho biết, mỗi năm trôi qua là thêm những trải nghiệm và cảm xúc đáng nhớ.

"Hành trình 12 năm đồng hành cùng đồng bào và thiếu nhi vùng cao thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trao trọn vẹn tình yêu thương và sẻ chia. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục chuỗi đồng hành ý nghĩa hơn nữa để đem đến những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng xã hội trong thời gian sắp tới", chủ nhiệm CLB Liên Kết Trẻ Việt Nam chia sẻ.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động “Xuân gắn kết, Tết yêu thương” sẽ tiếp tục trao hàng nghìn suất quà gồm chăn ấm, áo khoác, tập vở, lương thực, thực phẩm, bánh chưng và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác tới tay các em nhỏ và người dân vùng cao.