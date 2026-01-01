250 du khách đến Lâm Đồng: Xông đất- xông xuân - xông mùa du lịch

(VTC News) -

“Bật công tắc” cho hành trình bùng nổ

Sáng sớm ngày đầu năm mới 2026, chuyến bay từ TP.HCM đáp xuống Sân bay Liên Khương mang theo 250 hành khách háo hức đến Đà đã “xông đất” du lịch Lâm Đồng dịp đầu năm mới 2026. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi lễ đón tiếp, chúc mừng 10 vị khách đầu tiên đến Lâm Đồng trong ngày đầu năm mới Dương lịch 2026.

Ngay tại cửa máy bay, họ được đón tiếp bằng một không khí náo nhiệt, ấm áp khác hẳn với sự bỡ ngỡ của những buổi sáng đầu xuân. Không đơn thuần là một hoạt động mang tính nghi thức, buổi chào đón này được lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và ngành du lịch xác định là “phát súng hiệu” cho chiến dịch kích cầu quy mô lớn. Là lời tuyên bố mạnh mẽ rằng Lâm Đồng không chỉ phục hồi sau đại dịch mà đang trong quá trình lột xác để trở thành điểm đến trải nghiệm toàn diện vào mọi mùa trong năm từ cao nguyên mát lạnh Đà Lạt đến những bãi biển cát trắng nắng vàng, từ các tuyến du lịch văn hoá đến hành trình khám phá phong cách sống bản địa.

Những phần quà của tỉnh Lâm Đồng dành tặng cho các vị khách đầu tiên.

Trên tay những vị khách đầu tiên là hoa tươi và quà lưu niệm đặc trưng địa phương thay lời chào của một vùng đất: “Chào bạn đến với đất trời cao nguyên, nơi mỗi giây phút là một trải nghiệm đáng nhớ”. Có người chưa bao giờ đến Đà Lạt, có người đã từng vài lần nhưng vẫn xúc động khi nhận quà.

Một du khách chia sẻ: “Không khí ở đây thật khác biệt. Ngay từ bước chân đầu tiên, tôi đã cảm nhận được sự hiếu khách và tinh thần mến khách của Lâm Đồng. Đây sẽ là khởi đầu tuyệt vời cho hành trình khám phá cao nguyên trong năm mới.”

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định buổi đón tiếp này không chỉ mang tính chất biểu tượng mà còn là hoạt động có kế hoạch nghiêm túc trong chiến lược phát triển du lịch gắn với tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đón các vị khách đến "xông đất".

Chủ tịch tỉnh chia sẻ: “Chúng ta không chỉ dừng lại ở việc phục hồi ngành du lịch sau dịch, mà phải tiến tới một giai đoạn phát triển bền vững. Lâm Đồng có đủ tiềm năng về cảnh quan, khí hậu, đặc sản văn hoá để thu hút du khách trong và ngoài nước ở mọi mùa, không chỉ riêng mùa lễ hội”.

Những năm gần đây, Lâm Đồng liên tục đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng, nâng cấp các tuyến giao thông kết nối vùng, triển khai các sản phẩm du lịch mới, hỗ trợ các doanh nghiệp lưu trú và dịch vụ cải thiện chất lượng trải nghiệm.

Đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch và sắp tới là Tết Nguyên đán, tỉnh đã lên kế hoạch chuỗi sự kiện văn hoá - ẩm thực - lễ hội trải dài khắp các huyện, thành phố. Những hoạt động này đều được kỳ vọng sẽ giữ chân du khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm sâu hơn và tiêu dùng nhiều hơn.

Ngoài hoa và quà lưu niệm, các du khách đến Lâm Đồng trong những ngày đầu năm còn có cơ hội nhận voucher tham quan miễn phí, trải nghiệm dịch vụ tại các điểm du lịch - nghỉ dưỡng, và ưu đãi tại các cơ sở lưu trú. Đây là một phần của chiến lược kích cầu mới, nhằm tạo điều kiện để du khách: Khám phá địa điểm mới, từ vườn dâu tây ở Đà Lạt đến rừng thông Bảo Lộc, từ khu du lịch sinh thái đến các trang trại nông nghiệp xanh. Thưởng thức ẩm thực bản địa: cà phê mộc mạc, bánh căn, nem nướng, khoai lang Đà Lạt nướng ấm lòng du khách ngày lạnh. Trải nghiệm lễ hội và văn hoá: các hoạt động nghệ thuật, trình diễn dân gian, trình diễn nghề truyền thống đang được thiết kế để đón khách dịp đầu năm.

Những voucher này không chỉ là “món quà đầu năm”, mà còn là cơ hội du lịch trải nghiệm trọn vẹn, giúp du khách gắn bó hơn với vùng đất mà họ chọn làm điểm đến mở đầu năm mới.

Cơ hội và thách thức phía trước

Trong ngày 1/1, Cảng Hàng không Liên Khương tiếp tục đón nhiều chuyến bay khác, đưa người dân và du khách từ khắp cả nước đến Lâm Đồng tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng dịp đầu năm mới 2026.

Đằng sau nụ cười của du khách là những lát cắt câu chuyện mang tính thời sự: Tỉnh Lâm Đồng đang đặt mục tiêu đón hơn 25 triệu lượt khách trong năm 2026, một con số thách thức nhưng được cho là hoàn toàn khả thi dựa trên đà tăng trưởng mạnh mẽ của năm 2025.

Năm 2025, Lâm Đồng đã đón hơn 20,7 triệu lượt khách, tăng 18,1% so với năm trước và doanh thu đạt khoảng 56.800 tỷ đồng. Đây không đơn thuần là những con số, mà là minh chứng rõ ràng cho sức hút du lịch ngày càng mạnh mẽ của địa phương này.

Việc Lâm Đồng đặt mục tiêu đón hơn 25 triệu lượt khách trong năm 2026 không chỉ cho thấy tham vọng lớn của ngành du lịch mà còn phản ánh niềm tin vào đà phục hồi mạnh mẽ đã được xác lập trong năm 2025.

Hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, các đường bay nội địa liên tục được tăng tần suất, các tuyến kết nối vùng được nâng cấp đồng bộ đã giúp cao nguyên này không còn là “điểm đến xa” mà trở thành lựa chọn dễ tiếp cận đối với du khách cả nước.

Lâm Đồng mời gọi các du khách đến tỉnh nhà.

Cùng với đó, hệ sinh thái sản phẩm du lịch ngày càng phong phú từ nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao đến du lịch cộng đồng gắn với văn hóa bản địa đang tạo nên một bức tranh đa sắc, đủ sức giữ chân du khách lâu hơn và khuyến khích họ quay trở lại nhiều lần.

Những lễ hội trải dài quanh năm, những mùa hoa, mùa trái chín, mùa săn mây, mùa biển gọi… không còn là hiện tượng ngẫu hứng mà đang dần được tổ chức bài bản, trở thành “điểm hẹn” của du lịch bốn mùa.

Tuy nhiên, chính khi cánh cửa mở rộng cũng là lúc áp lực bắt đầu xuất hiện rõ nét hơn. Lượng khách tăng nhanh đồng nghĩa với áp lực ngày càng lớn lên hạ tầng đô thị, môi trường tự nhiên và chất lượng dịch vụ.

Đà Lạt và nhiều điểm đến nổi tiếng của Lâm Đồng đã từng đối mặt với tình trạng quá tải vào mùa cao điểm; nếu không có giải pháp điều tiết hợp lý, sự quá tải ấy có thể làm xói mòn chính những giá trị khiến du khách tìm đến nơi này. Cạnh tranh giữa các điểm đến cũng ngày càng gay gắt, khi nhiều địa phương trong khu vực đều đang tung ra những chiến dịch kích cầu và sản phẩm mới hấp dẫn không kém.

Trong bối cảnh đó, Lâm Đồng không thể chỉ dựa vào lợi thế khí hậu hay cảnh quan, mà buộc phải đầu tư sâu hơn vào chất lượng trải nghiệm, vào sự chuyên nghiệp của dịch vụ và vào cách kể câu chuyện riêng của mình.

Bài toán tăng trưởng vì thế không chỉ là “đón bao nhiêu khách”, mà là “đón như thế nào để khách đến, ở lại, quay lại và để cao nguyên này không bị đánh đổi tương lai lấy những con số ngắn hạn”.