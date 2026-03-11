11/03/2026 15:17:28 +07:00

25 trường đại học quy đổi điểm IELTS 2026, có nơi đạt 6.5 chạm mốc 10 điểm

Hiện 25 trường đại học công bố xét tuyển và quy đổi điểm IELTS năm 2026, mức quy đổi khác nhau, có trường đạt IELTS 6.5 tương đương 10 điểm môn tiếng Anh.

Năm 2026, nhiều cơ sở giáo dục đại học tiếp tục sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong các phương thức xét tuyển. Theo thông tin từ đề án tuyển sinh của các trường, hiện 25 trường đại học công bố bảng quy đổi chứng chỉ IELTS sang điểm môn tiếng Anh để phục vụ xét tuyển.

Việc quy đổi thường áp dụng cho các phương thức như xét tuyển kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ hoặc các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Điểm IELTS được quy đổi sang thang điểm 10 của môn tiếng Anh, sau đó tính cùng các môn khác trong tổ hợp xét tuyển.

24 trường đại học quy đổi IELTS mức 6.0 trong tuyển sinh năm 2026. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, mức điểm IELTS tối thiểu và cách quy đổi điểm của mỗi trường có sự khác nhau, vì vậy thí sinh cần tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh trước khi đăng ký xét tuyển.

Theo bảng quy đổi được công bố, nhiều trường đại học có mức quy đổi khá cao. Ở nhiều trường, IELTS từ 5.5 – 6.0 có thể được quy đổi từ 8–9 điểm, trong khi IELTS từ 7.0 trở lên thường được quy đổi tối đa 10 điểm môn tiếng Anh.

Trong khi ở một số đại học, IELTS 6.5 chạm mốc quy đổi 10 điểm, như: Đại học Thương mại, Đại học Thăng Long, Đại học Y Dược - Đại học Huế, Đại học Mở TP.HCM, Đại học Điện lực, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Tài chính quản trị kinh doanh.

Quy đổi sử dụng điểm IELTS của 24 trường trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026
STTTrường 4,555,566,577,588,5-9
1Học viện Báo chí và Tuyên truyền 7899,510101010
2Đại học Bách khoa Hà Nội 88,599,510101010
3Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 77,588,599,51010
4Đại học Nguyễn Tất Thành889999,59,51010
5Đại học Thương mại 10/0,510/110/1,510/210/2,510/2,510/2,510/2,5
6Đại học Thăng Long 8,599,51010101010
7Đại học Mở TP.HCM789/0,510/0,510/110/1,510/1,510/2
8Đại học Văn Lang67899,510101010
9Đại học Y Dược - Đại học Huế8,599,510 10 101010
10Đại học Nha Trang678910101010
11Đại học Bách khoa TP.HCM88,599,51010
12Đại học Nông Lâm - Đại học Huế88,599,51010 1010
13Học viện Hành chính và Quản trị công88,599,5101010
14Đại học Lâm nghiệp8,599,59,7510101010
15Đại học Điện lực88,599,51010101010
16Đại học CMC 88,599,259,59,751010
17Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 88,599,510101010
18Học viện Nông nghiệp Việt Nam789101010101010
19Học viện Phụ nữ Việt Nam7899,510101010
20Đại học Kinh tế Quốc dân88,599,5101010
21Đại học Sư phạm Hà Nội 299,51010101010
22Đại học Kiểm sát Hà Nội (Ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát)8,58,759,259,51010
23Đại học Tài chính quản trị kinh doanh 99,259,59,751010101010
24Đại học Xây dựng Hà Nội 88,599,510101010
25Đại học Ngoại thương8,599,51010

Theo quy chế tuyển sinh đại học mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các cơ sở đào tạo khi quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm thi phải xây dựng bảng quy đổi với ít nhất 5 mức điểm khác nhau. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng nhiều mức IELTS khác nhau nhưng được quy đổi về cùng một mức điểm cao, gây thiếu công bằng trong tuyển sinh.

Ngoài ra, Bộ cũng quy định thí sinh không được sử dụng cùng một chứng chỉ ngoại ngữ vừa để quy đổi điểm vừa để cộng điểm ưu tiên, nhằm tránh việc một lợi thế được tính nhiều lần trong quá trình xét tuyển.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều trường đại học sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong tuyển sinh, việc công bố bảng quy đổi cụ thể giúp thí sinh chủ động hơn trong lựa chọn phương thức xét tuyển và chuẩn bị hồ sơ.

