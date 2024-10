20 ô tô dính phạt nguội trong tuần đầu tháng 10 tại Cao Bằng

(VTC News) -

Trong 20 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phạt nguội, có 18 người lái ô tô chạy quá tốc độ quy định, 2 trường hợp điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Danh sách 20 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Công an tỉnh Cao Bằng yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng, địa chỉ tại tổ 5 phường Sông Hiến, TP Cao Bằng hoặc Công an TP Cao Bằng, địa chỉ số 4 đường Hoàng Như, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng để giải quyết theo quy định.

Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh Cao Bằng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.

Trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, cập nhật trạng thái cảnh báo cho Cơ quan Đăng kiểm (đối với loại xe phải kiểm định) để xử lý.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html.

Xe ô tô BKS 11A-098.97 chạy quá tốc độ tại Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng lưu ý người dân khi đến nộp phạt cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Đối với xe ô tô: Đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).

- Đối với xe mô tô: Đăng ký xe, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).

Đồng thời, Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị các cơ quan, tổ chức tiếp tục quán triệt đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông vì sự an toàn cho mình và cho người khác.