Hai tuần ra quân, 5 tổ công tác đặc biệt phạt gần 1.500 trường hợp, giữ 459 xe

Mới đây, Công an TP Hà Nội lập 5 tổ công tác đặc biệt bao gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, phối hợp với Công an các quận tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các quận nội thành nhằm phòng ngừa ùn tắc và tai nạn giao thông.

Từ 16h ngày 16/5, các tổ công tác đồng loạt ra quân tập trung kiểm tra và xử lý những hành vi vi phạm: Người điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng; người điều khiển xe ba bánh, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp...

Nhiều người dân điều khiển xe gắn máy, không đội mũ bảo hiểm. (Ảnh: Viên Minh)

Theo thống kê từ Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, từ 16/5-1/6, 5 tổ công tác đặc biệt đã xử lý 1.476 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1,3 tỷ đồng, tạm giữ 459 phương tiện, tước 38 giấy phép lái xe.

Trong đó, vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm 1.401 trường hợp, vượt đèn đỏ 24 trường hợp; đi ngược chiều 20 trường hợp; chở quá số người quy định 14 trường hợp; bàn giao 3 trường hợp xe ba bánh tự chế cho đơn vị địa bàn tiếp nhận, xử lý.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm (1 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe nghi giả; 1 vụ mang theo dao nhọn, gậy ba khúc).

Theo ghi nhận của PV VTC News chiều 3/6, 5 tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội đã lập chốt, xử lý vi phạm vào khung giờ cao điểm theo 5 hướng đi qua nút giao thông Xã Đàn - Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.

Chỉ trong ít giờ đồng hồ ra quân, lực lượng công an đã phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp vi phạm, trong đó, nhiều nhất là các hành vi chở ba, không đội mũ bảo hiểm, chở hàng hóa cồng kềnh...

Đơn cử, lúc 16h40 cùng ngày, tổ công tác dừng kiểm tra nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29E2-13X.XX, không đội mũ bảo hiểm. Nhìn thấy cảnh sát, thanh niên lập tức quay xe bỏ chạy bất chấp nguy hiểm nhưng đã bị tổ công tác chặn dừng ngay sau đó.

Trình bày với Tổ CSGT, người đàn ông này cho biết, do có việc gấp nên đã vội điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

"Lúc chiều đi từ nhà tôi cũng đội mũ bảo hiểm nhưng vì dừng xe đổ xăng nên đã bỏ mũ ra", người này phân trần.

Qua kiểm tra, người đàn ông này không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe, bị tổ công tác lập biên bản xử phạt hành chính, tạm giữ phương tiện.

Một trường hợp chở hàng hóa cồng kềnh bị lực lượng chức năng xử phạt. (Ảnh: Viên Minh)

Đến 17h15 cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe máy do tài xế H.T. (trú tại Đống Đa, Hà Nội) điều khiển, đang chở 15 thùng hàng. Qua kiểm tra, tại hai bên hông xe, tài xế lắp giá chở hàng, mỗi bên vượt quá quy định 0,3m.

Trình bày với CSGT, anh T. cho biết, mặc dù bản thân nhận thức được việc chở cồng kềnh là vi phạm và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nhưng vì mưu sinh nên phải làm.

"Tôi nhận thức được việc chở cồng kềnh là sai nhưng không thể không chở vì đó là cuộc sống mưu sinh của tôi", người này trần tình.

Cũng trong ca công tác, lực lượng chức năng xử lý nhiều học sinh điều khiển xe gắn máy mà không đội mũ bảo hiểm.

Đáng chú ý, có trường hợp khi phát hiện tổ công tác làm nhiệm vụ đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe còn quay đầu bỏ chạy.

Tổ công tác đặc biệt đang làm nhiệm vụ trên đường Xã Đàn. (Ảnh: Viên Minh)

Đại diện tổ công tác đặc biệt cho biết, trước đây CSGT tổ chức phân luồng chống ùn tắc giao thông, hướng dẫn tham gia giao thông di chuyển sao cho nhanh nhất, đảm bảo an toàn giao thông. Do vậy, các hành vi vi phạm như không chấp hành luật lệ giao thông, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, lực lượng CSGT không kịp thời xử lý ngay được.

"Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, các tổ công tác chủ động phối hợp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông theo phương châm kiên trì, bền bỉ, quyết liệt xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, tạo lập thói quen và ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật", đại diện tổ công tác nói.