2 Phó Tư lệnh Quân khu 4 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

(VTC News) -

Ngày 16/1, Quân khu 4 tổ chức hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031.

Thực hiện Quyết nghị của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về nhân sự của Quân khu 4 là Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Quyết nghị của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về giới thiệu nhân sự Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội nghị lấy ý kiến của cư tri nơi công tác, các cử tri đã nghe thông báo tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và uy tín của được giới thiệu ứng cử, cũng như tiêu chuẩn đại biểu quốc hội. Trên cơ sở đó, các cử tri đã tham gia đóng góp ý kiến một cách dân chủ, thẳng thắn, khách quan, đúng quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, sinh năm 1972, quê quán tỉnh Nghệ An, hiện là Phó Tư lệnh Quân khu 4, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu. Trước đó, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy, trong đó có Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4.

Thiếu tướng Ngô Nam Cường, sinh năm 1974, quê quán Thành phố Huế, hiện là Phó Tư lệnh Quân khu 4, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu. Ông từng giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế trước khi được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà và Thiếu tướng Ngô Nam Cường. (Ảnh: Quân khu 4).

Các ý kiến đều bày tỏ sự tín nhiệm cao, đánh giá Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà và Thiếu tướng Ngô Nam Cường là những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt; có năng lực lãnh đạo, chỉ huy, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu.

Các đại biểu và cử tri biểu quyết giới thiệu Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà và Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Ảnh: Quân khu 4).

Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi công tác được Quân khu 4 thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình. Trên cơ sở ý kiến của cử tri, hội nghị đã tiến hành biểu quyết, thống nhất giới thiệu Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà và Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu ứng cử đại biểu Quốc hội XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với sự tín nhiệm tuyệt đối.

Trong sáng cùng ngày, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu đã chủ trì hội nghị lãnh đạo, chỉ huy mở rộng, nhất trí giới thiệu Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà và Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với sự tín nhiệm tuyệt đối.