Chàng trai thích sống thử nên duyên với cô gái truyền thống tại show hẹn hò

(VTC News) -

Nhân vật chính trong tập phát sóng mới nhất của Bạn muốn hẹn hò là anh Lê Hà Khôi Nguyên (35 tuổi, quê ở Mỹ Tho, Đồng Tháp), làm việc trong lĩnh vực logistics và xuất nhập khẩu và Hồ Mộng Thùy Hương (31 tuổi, quê Long An), quản lý một tiệm bánh ở TP.HCM. Câu chuyện của họ mở ra cuộc trò chuyện sâu sắc về tình yêu, hôn nhân và quan niệm sống hiện đại.

Khôi Nguyên gây ấn tượng ngay từ đầu với phong thái chững chạc, lối nói chuyện tự tin và tinh tế. Anh tự nhận mình “mỗi thứ giỏi một chút”, có năng khiếu trong giao tiếp, phân tích và đối ngoại. Ngoài công việc kinh doanh, anh còn đam mê sáng tác và sản xuất nghệ thuật, dù chưa nổi tiếng.

Thừa nhận mình là người cầu toàn và đôi khi hơi nóng tính, Khôi Nguyên cho biết bản thân từng trải qua cú sốc tình cảm lớn cách đây 9 năm. Khi ấy, anh đã tính đến chuyện kết hôn nhưng lại bị bạn gái bỏ nên mất niềm tin trong thời gian dài.

Giờ đây, anh chọn cách nhìn nhận tình yêu cởi mở và lý trí hơn. “Tôi không đặt nặng truyền thống, không áp đặt phụ nữ phải ở nhà nội trợ. Người phụ nữ tự tin và có sự nghiệp luôn rất cuốn hút", anh chia sẻ. Theo Khôi Nguyên, điều quan trọng trong tình yêu là sự tôn trọng và đồng hành, chứ không phải gánh nặng trách nhiệm.

Khôi Nguyên gây ấn tượng ngay từ đầu với phong thái chững chạc.

Trái ngược với vẻ điềm tĩnh của Khôi Nguyên, Thùy Hương mang năng lượng tích cực, vui vẻ và dễ hòa nhập. Là quản lý tiệm bánh, cô có tư duy rõ ràng và biết đặt mục tiêu cụ thể cho công việc. Tuy nhiên, Hương cũng tự nhận đôi khi vì quá tập trung vào công việc mà cô ít dành thời gian cho các mối quan hệ xung quanh.

Trải qua hai mối tình, Hương cho rằng mình đủ trưởng thành để hiểu điều gì quan trọng trong một mối quan hệ. Cô mong người đàn ông của mình biết quan tâm, có định hướng rõ ràng trong cuộc sống và đặc biệt là cao hơn một chút.

Thùy Hương mang năng lượng tích cực, vui vẻ và dễ hòa nhập.

Khi mở rào, cả hai nhanh chóng tạo không khí thoải mái bằng những món quà nhỏ. Thùy Hương thẳng thắn hỏi: “Anh làm nhiều việc vậy, có dành thời gian cho bạn gái không?”. Khôi Nguyên đáp: “Khi có người yêu, anh luôn dành nhiều thời gian cho họ. Còn hiện tại vì chưa quen ai nên anh mới tập trung cho công việc thôi".

Khi được hỏi về chuyện bạn gái thích đi chơi nhiều, anh cười: “Không sao cả, tại anh cũng hay đi. Nếu em đi cùng thì càng vui". Câu trả lời giản dị nhưng thể hiện rõ sự tôn trọng quyền tự do cá nhân, điều mà nhiều người đánh giá cao ở anh.

Khôi Nguyên khẳng định anh phản đối cách sống quá truyền thống: “Anh không thích chuyện làm dâu hay ở rể. Cuộc sống của hai người nên do chính mình quyết định. Với anh, phụ nữ không cần phải quanh quẩn trong bếp. Biết nấu ăn thì tốt, không biết cũng chẳng sao. Quan trọng là hai người cùng chia sẻ, cùng ra ngoài ăn hay cùng dọn dẹp, đều vui nếu làm cùng nhau".

Anh còn bày tỏ sự ngưỡng mộ với những phụ nữ có tham vọng, biết theo đuổi ước mơ, vì nét đẹp tri thức luôn khiến anh thấy hấp dẫn hơn là hình mẫu nội trợ truyền thống.

Khi bàn đến chuyện tương lai, Thùy Hương hỏi thẳng: “Anh định bao lâu thì tiến tới hôn nhân?”. Khôi Nguyên đáp: “Anh nghĩ hôn nhân chỉ là thủ tục. Điều quan trọng nhất vẫn là sự hòa hợp. Anh không phản đối sống thử, nhưng cũng không ép buộc ai phải như vậy".

Thùy Hương bình tĩnh đáp: “Em nghĩ thoải mái là cần thiết, nhưng không nên quá thoải mái. Mọi thứ nên có giới hạn nhất định". Cả hai nhanh chóng tìm được điểm chung khi thống nhất rằng, dù tự do nhưng vẫn cần hướng đến mục tiêu rõ ràng.

Khôi Nguyên và Thùy Hương nắm tay nhau để cảm nhận tình cảm.

Khôi Nguyên tiết lộ dự định kết hôn trong 2-3 năm tới nếu tìm được người phù hợp. Anh mong có người đồng hành trong cả công việc kinh doanh để cùng nhau xây dựng và phát triển.

Trước khi kết thúc buổi hẹn, Khôi Nguyên hát tặng Thùy Hương ca khúc Nhìn những mùa thu đi. Giọng hát trầm ấm của anh khiến không khí trở nên lắng đọng. Cả hai nắm tay nhau, chia sẻ quan điểm về cách giữ gìn mối quan hệ. Khi giận, Nguyên chọn im lặng thay vì tranh cãi, còn Hương trân trọng người đàn ông biết lắng nghe.

Về tài chính, anh bày tỏ sự tin tưởng khi sẵn sàng để bạn gái quản lý nếu cả hai cùng kinh doanh, bởi cô đã có kinh nghiệm điều hành tiệm bánh, nên anh rất yên tâm. Khi MC hỏi lại cảm nhận, Hương nhẹ nhàng nói: “Em không đặt nặng chuyện bạn trai phải thành công lớn, chỉ cần anh xác định rõ cho em biết hướng đi của mối quan hệ này".

Cặp đôi đồng ý bấm nút hẹn hò.

Cuối chương trình, cả hai cùng bấm nút hẹn hò, mở đầu cho hành trình tìm hiểu mới. Dù quan điểm sống có phần khác biệt, nhưng sự tôn trọng và chia sẻ giúp họ tìm được tiếng nói chung. Tập phát sóng khép lại bằng hình ảnh nhà trai trao nụ hôn cho nhà gái như lời khẳng định rằng, tình yêu thời hiện đại không chỉ là cảm xúc, mà còn là sự đồng hành giữa hai người dám nghĩ, dám sống khác biệt.