19 UAV tấn công Moskva bị hạ, Nga căng mình bảo vệ thủ đô cận Ngày Chiến thắng

(VTC News) -

Rạng sáng 6/5, Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết hệ thống phòng không Nga đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) do Ukraine thực hiện nhằm vào thủ đô. Ít nhất 19 UAV bị bắn hạ khi đang trên đường tiếp cận Moskva.

Theo ông Sobyanin, đợt tấn công diễn ra theo nhiều làn sóng. Năm UAV đầu tiên bị đánh chặn lúc 1h16 sáng. Khoảng 30 phút sau, thêm một UAV bị bắn hạ, tiếp theo là ba chiếc khác ngay trước 2h sáng. Đến 2h17, thêm 10 UAV nữa bị tiêu diệt, nâng tổng số UAV bị bắn rơi lên ít nhất 19 chiếc.

Một khu vực bị ảnh hưởng do các cuộc tấn công UAV. (Ảnh: Telegram)

Một trong các UAV rơi gần đại lộ Kashirskoe, phía nam thành phố. Dù ông Sobyanin không công bố nhiều chi tiết, ảnh hiện trường do hãng TASS đăng tải cho thấy một tòa nhà dân cư cao tầng bị hư hại phần trên cùng, với nhiều cửa kính vỡ và cửa hàng hoa bên dưới bị ảnh hưởng.

Thị trưởng Moskva cho biết chưa ghi nhận thương vong nghiêm trọng và các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương xử lý hiện trường.

Do lo ngại an ninh, các sân bay quốc tế Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo và Zhukovsky tại Moskva tạm thời ngừng hoạt động sau vụ việc. Tuy nhiên, theo thông báo của Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya), lệnh hạn chế tại hai sân bay Domodedovo và Zhukovsky được dỡ bỏ vào lúc 5h03 sáng cùng ngày, sau khi các biện pháp đảm bảo an toàn hàng không dân dụng được thực hiện đầy đủ. Lệnh hạn chế trước đó được áp dụng từ 0h57 theo giờ Moskva.

Một cuộc tấn công UAV của Ukraine vào Moskva.

Dân thường thiệt mạng

Trong khi đó, tại vùng Kursk, quyền Thống đốc Aleksandr Khinstein thông báo ba dân thường thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng UAV do quân đội Ukraine thực hiện. Một UAV điều khiển theo góc nhìn người thứ nhất (FPV) tấn công trúng xe chở 5 công nhân trang trại bò sữa, khiến hai phụ nữ thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Ở một vụ khác, một người đàn ông khoảng 50 tuổi tử vong khi thiết bị nổ thả từ UAV rơi trúng xe ông đang điều khiển.

Ông Khinstein lên án những hành vi mà ông gọi là "tội ác mới nhất chống lại dân thường" do quân đội Ukraine gây ra, đồng thời kêu gọi người dân trong vùng cảnh giác và ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng.

Năm ngoái, Kiev thực hiện cuộc tấn công lớn vào Kursk, chiếm một số vùng lãnh thổ biên giới mà các quan chức Ukraine tuyên bố họ sẽ sử dụng để gây sức ép trong các cuộc đàm phán hòa bình sau này. Quân đội Nga báo cáo giải phóng hoàn toàn vùng lãnh thổ này vào cuối tháng 4, nhưng Kiev tuyên bố rằng các hoạt động xuyên biên giới của họ vẫn tiếp tục.

Huỷ duyệt binh ở Crimea

Giữa lúc căng thẳng gia tăng, Nga hủy lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 tại Crimea. Chính quyền địa phương cho biết đây là quyết định khó khăn nhưng cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân. Trước đó, nhiều khu vực khác của Nga cũng thông báo hủy hoặc thu hẹp quy mô các sự kiện kỷ niệm.

Các vụ tấn công xảy ra ngay trước thời điểm Nga kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II. Tổng thống Vladimir Putin trước đó tuyên bố lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài ba ngày để phục vụ các hoạt động tưởng niệm. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối đáp lại, khẳng định chỉ chấp nhận một lệnh ngừng bắn vô điều kiện kéo dài 30 ngày.

Giới chức Ukraine cũng đưa ra nhiều phát ngôn được cho là ám chỉ khả năng tấn công lễ duyệt binh tại Moskva vào ngày 9/5, sự kiện dự kiến có sự tham dự của nhiều lãnh đạo nước ngoài. Nga lên án những tuyên bố này, coi đó là bằng chứng cho thấy Ukraine đang áp dụng các phương thức khủng bố.