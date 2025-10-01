18 doanh nghiệp được Bộ Xây dựng chọn làm nhà ở xã hội

(VTC News) -

Cụ thể đó là Tập đoàn Vingroup; Tập đoàn Sun Group; Công ty Viglacera; Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD); Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (HANCORP); Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng ; Công ty cổ phần đầu tư Nam Long; Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC); Tổng công ty cổ phần Vinaconex (VCG).

Bên cạnh đó còn có các doanh nghiệp: Tổng Công ty Thành An (Binh đoàn 11); Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12); Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc; Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC; Công ty TNHH thương mại xây dựng Đức Mạnh; Công ty TasecoLand; Công ty cổ phần Cát Tường; Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô; Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CCI).

Tiết lộ 18 doanh nghiệp được Bộ Xây dựng 'chọn mặt gửi vàng' làm nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất 15 địa phương có nhu cầu nhà ở xã hội cao nhất trên cả nước gồm: TP.HCM, Bắc Ninh, TP Hà Nội, Tây Ninh, Đồng Nai, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Long, Đăk Lăk, Đà Nẵng, Nghệ An, Thái Nguyên, Ninh Bình, Quảng Trị.

Theo Bộ Xây dựng, doanh nghiệp được chọn dựa trên nhiều yếu tố như có năng lực tài chính mạnh, đảm bảo khả năng huy động vốn tự có và tín dụng phục vụ triển khai dự án quy mô lớn. Về kinh nghiệm, họ cần từng triển khai các dự án nhà xã hội, nhà ở công nhân, khu đô thị với quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn căn.

"Các doanh nghiệp được chọn cũng phải thể hiện tâm huyết, trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng hành cùng Chính phủ trong thực hiện mục tiêu an sinh nhà ở, sẵn sàng dành nguồn lực đầu tư", Bộ Xây dựng nêu.

Các chủ đầu tư cần cam kết đồng hành lâu dài trong phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030. Cùng với đó, những doanh nghiệp này có khả năng tạo chuỗi giá trị khép kín từ quy hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành đến quản lý nhà ở xã hội, đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng, cả nước hiện có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn, trong đó 165 dự án hoàn thành, quy mô 110.436 căn; 147 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 135.033 căn; 380 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 388.090 căn.