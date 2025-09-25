Bị lừa mất tiền, người mua nhà ở xã hội vẫn nghĩ ‘cò’ đã giúp mình

Dự án nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng) do Công ty TNHH Hòa Bình làm chủ đầu tư tuy chưa xây dựng nhưng vẫn được môi giới rao bán.

Đầu tháng 7, phóng viên Báo Điện tử VTC News đến tại địa chỉ số 4-6-8 ngõ 321 phố Vĩnh Hưng - nơi được phê duyệt để xây dựng nhà ở xã hội vẫn chỉ đang là những khu đất trống còn bỏ hoang, im ắng giữa phố xá đông đúc nhộn nhịp. Dấu hiệu duy nhất để biết ở đây sẽ mọc lên dự án đó là một bảng thông tin về dự án được treo ở phía ngoài.

Nhìn sâu vào bên trong địa chỉ số 8 chỉ thấy một khoảng đất trống vừa mới được giải toả. Hiện địa điểm này đang được bảo vệ tận dụng cho người dân gửi xe ô tô con hoặc xe tải chở vật liệu xây dựng.

Còn tại địa chỉ số 6 và số 4, một số người dân trưng dụng mặt bằng làm kho chứa và nơi kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng.

Cả bên ngoài đường và bên trong khu đất số 4-6-8 thuộc dự án nhà ở xã hội Vĩnh Hưng đang được các tiểu thương tận dụng làm nơi kinh doanh vật liệu xây dựng. (Ảnh: Phạm Duy).

“Chúng tôi sử dụng không gian để vừa làm kho chứ vật liệu, vừa bán hàng vì đã hơn 2 năm nay, chủ đầu tư không hề có động thái xây dựng. Chúng tôi cũng đã thấy nhiều nhà đầu tư, khách hàng đến hỏi về dự án nhưng hầu như không ai tiếp đón và trả lời họ. Anh muốn biết thông tin thì gặp những người bảo vệ kia”, một người vừa bốc xếp gạch vừa nói.

Tuy nhiên, khi thấy PV chụp ảnh và hỏi về dự án, người bảo vệ lại cáu gắt nói: “Dự án này còn lâu mới xây, không hiểu vì sao các cò môi giới lẫn người dân cứ đến đây tìm hiểu loạn hết cả lên. Mới hôm trước còn có hàng chục người đến đây khóc dở mếu dở khi đã nộp hàng trăm triệu đồng”.

Vẫn nằm trên giấy nhưng điều kỳ lạ là dự án nhà ở xã hội này lại đang rất hút khách và cũng được nhiều “cò” quảng cáo, mời chào với giá chênh lệch để chắc chắn được mua lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tiếp PV, môi giới tên Hiếu - người tự nhận là nhân viên của một sàn giao dịch được chủ đầu tư chỉ định bán các căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Vĩnh Hưng - cam kết đang có các căn hộ với diện tích rộng 70m2, sẵn sàng bán cho khách có nhu cầu mua.

“Anh chỉ cần đặt cọc 50 triệu đồng với sàn giao dịch, 3 ngày sau em sẽ dẫn sang trực tiếp văn phòng chủ đầu tư đóng 500 triệu tiền đăng ký mua nhà. Khi nào dự án có giấy phép xây dựng và khởi công sẽ đóng nốt số tiền còn lại. Lưu ý là sàn giao dịch chỉ nhận 50 triệu đồng tiền cọc ban đầu, những lần sau đều đóng trực tiếp vào số tài khoản của chủ đầu tư, khách cứ yên tâm không lo bị lừa”, Hiếu nói.

Một phần đất số 4-6-8 đường Vĩnh Hưng, khu xây dựng nhà ở xã hội đã được giải toả được tận dụng làm nơi trông giữ xe. (Ảnh: Phạm Duy).

Tuy nhiên, Hiếu cũng nhấn mạnh rằng giá căn hộ gốc ở mức 18 triệu đồng/m2, song nếu khách muốn mua vào thời điểm này thì sẽ phải chấp nhận mức giá 24 triệu đồng/m2.

“Đây là các suất ngoại giao, khách chỉ cần có nhu cầu mua là mua được, thế nên phải chấp nhận số tiền chênh lệch này. Với căn 70m2, số tiền chênh khoảng 420 triệu đồng. Anh chỉ cần đăng ký mua, đến ngày bốc thăm sẽ bốc thăm theo sự sắp xếp của chủ đầu tư”, Hiếu khẳng định chắc nịch.

PV tiếp tục liên hệ thêm với một người đàn ông tên Dũng, tự nhận là môi giới bất động sản cho riêng dự án này.

Sau nhiều lần dò xét, Dũng hẹn chúng tôi tới khu đất dự án để gặp mặt. Sau ít phút chỉ trỏ, Dũng đưa chúng tôi ra một quán nước cách đó không xa, bắt đầu giới thiệu dự án sẽ khởi công vào thời điểm quý IV năm nay. Dũng quảng cáo: Tuy khu đất vẫn đang trong tình trạng cho thuê làm kho xưởng nhưng nhiều căn hộ ở đây đã được bán hết.

“Hiện chỉ còn một số căn có diện tích 58 m2 với giá bán 1,350 tỷ đồng/căn. Mức giá này cao hơn so với giá của chủ đầu tư khoảng 300 triệu đồng. Phần tiền chênh lệch này là của những người có suất ngoại giao, do đó phải chia cho nhiều người chứ không phải mình hưởng hết”, Dũng giải thích.

Theo Dũng, chính nhờ suất ngoại giao này nên khách hàng (PV) mới có thể dễ dàng mua nhà ở xã hội, thậm chí muốn mua 2, 3 căn cũng được mà không cần bốc thăm theo quy định, miễn là đủ điều kiện được mua.

Để làm tin, Dũng còn cẩn thận cho PV xem một số giấy tờ đã nhận cọc mua của những khách hàng khác.

“Nếu chốt mua thì đầu tiên anh cần đặt cọc 50 triệu đồng - là số tiền cam kết sẽ mua căn hộ. Sau đó, em sẽ dẫn anh ra trực tiếp văn phòng của chủ đầu tư để nghe tư vấn. Tại đây, anh tiếp tục đóng thêm 500 triệu đồng, chủ đầu tư sẽ có giấy xác nhận thu số tiền này. Số tiền còn lại anh sẽ đóng nốt khi dự án chính thức khởi công”, Dũng hướng dẫn.

Nhiều người đã phải chi hàng trăm triệu đồng tiền chênh lệch để được sở hữu nhà ở xã hội Ecohome. (Ảnh: Phạm Duy).

Dũng mời chào thêm, do diện tích căn hộ chỉ có 58 m² nên nhiều người đã chọn mua 2 căn hộ cạnh nhau để có thể đập thông thành căn hộ rộng 116 m²: “Theo em thì nên mua 2 căn, mua sớm có thể lựa chọn được 2 căn ở cạnh nhau, view nhìn thằng ra sông Hồng”, Dũng thuyết phục.

Thấy tôi có vẻ lưỡng lự, người đàn ông này nói thêm, với 2 căn hộ tổng diện tích 116 m² nhưng số tiền bỏ ra để mua chỉ khoảng 2,7 tỷ đồng thì đây là mức giá rẻ khó tin trong thời điểm nhà ở xã hội đang rất khan hiếm và được săn lùng như hiện nay.

Vì thế Dũng khẳng định, mặc dù khách phải đóng chênh tới 300 triệu đồng mỗi căn hộ, nhưng chắc chắn vẫn là hời bởi mức phí này không đáng kể so với giá trị cả căn hộ.

Về thủ tục mua nhà, Dũng cho biết, người mua chỉ cần xin xác nhận chưa có nhà ở và xác nhận việc làm từ cơ quan đang làm việc là sẽ có thể chắc chắn mua được căn hộ tại dự án này.

“Đây là các suất ngoại giao, người ta đã được lựa chọn rồi gửi lại mình bán để kiếm tiền chênh lệch. Cho nên chỉ cần mua chắc chắn sẽ được đúng căn ưng ý mà không phải bốc thăm”, Dũng quả quyết.

Khi được thắc mắc về việc chủ đầu tư thông báo chưa mở bán căn hộ tại dự án này, Dũng tiếp tục trấn an: “Theo quy định đúng là chưa đủ điều kiện mở bán nhưng những suất ngoại giao đã có chủ hết rồi. Bản thân em cũng đã mua nhà ở đây”.

Trong khi đó, một môi giới khác tên Linh - người cũng đang chào bán các căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Vĩnh Hưng - lại thẳng thắn thừa nhận: “Hiện dự án đang chờ giấy phép xây dựng mới thi công. Chủ đầu tư dự kiến cuối năm nhận hồ sơ đăng ký mua nhà”.

Theo Linh, thực chất không có căn hộ ngoại giao nào cả, đấy chỉ là cách gọi cho “sang”. Còn hiện nay, khách hàng chỉ có thể mua các căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Vĩnh Hưng dưới hình thức đăng ký góp vốn.

“Đây thực chất là hình thức góp vốn, chứ ngoại giao làm gì có nhiều như thế mà cũng không rẻ thế được. Hiện nay, khách hàng muốn mua theo hình thức góp vốn sẽ lựa chọn diện tích muốn mua trước. Sau này khi thi công, có mặt bằng, chủ đầu tư sẽ chia các căn cụ thể”, Linh nói.

Mặc dù vậy, theo Linh, các căn hộ được đăng ký mua theo hình thức này đều phải chịu mức chênh vài trăm triệu đồng so với giá gốc. Hiện dự án có 2 loại căn hộ với diện tích 58,6m2 và 70m2 sẽ có các mức chênh khác nhau.

Cụ thể, khách muốn mua căn hộ 58,6m2 sẽ phải chịu mức chênh khoảng 235 triệu đồng/căn và phải đóng tiền theo tiến độ như sau: Đặt cọc 50 triệu đồng để xin chủ đầu tư ký đơn đăng ký mua nhà theo thông tin khách hàng, thời gian khoảng 7 ngày.

Sau đó, khách sẽ phải đóng 100% tiền chênh lệch là 235 triệu đồng (trừ cọc còn 185 triệu đồng). Sau khi đóng hết số tiền chênh lệch, nhân viên của chủ đầu tư sẽ đón vào tận văn phòng, khách trực tiếp đóng thêm 500 triệu đồng tiền gốc đăng ký mua căn hộ và mang giấy tờ xác nhận về.

Đợt cuối, khách sẽ đóng nốt 550 triệu đồng khi có giấy phép xây dựng và thi công. Chủ đầu tư lúc này sẽ thông báo trực tiếp cho khách hàng và chia căn, tầng cụ thể và yêu cầu khách làm hồ sơ để ký hợp đồng mua bán.

“Căn 70m2 do nhiều người đăng ký mua quá nên đợt này khó xin hơn. Giá sẽ nhỉnh hơn, khoảng 22,5 triệu đồng/m2. Khách đặt cọc và đăng ký mua ban đầu chỉ cần mỗi căn cước công dân, sau khi ký hợp đồng mua bán mới cần hồ sơ phê duyệt mua nhà ở xã hội”, môi giới Linh nói thêm.

Tối 24/9, Phóng viên Báo Điện tử VTC News quay trở lại khu dự án nhà ở xã hội 4-6-8 Vĩnh Hưng và nhận thấy, tại đây chủ đầu tư đã tập hợp máy xúc, máy ủi, máy khoan ép cọc bên tông và hàng trăm cục bê tông chịu tải để tiến hành làm đường dẫn, cắm kè, thử tải, múc đất để tiến hành làm tầng hầm cho các toà nhà.

“Suất ngoại giao” chỉ là trò lừa đảo Trả lời PV Báo điện tử VTC News, ông Nguyễn Việt Hùng, đại diện liên danh Công ty cổ phần Him Lam Thủ đô và Công ty cổ phần BIC Việt Nam, đơn vị làm chủ đầu tư dự án Rice City Long Châu cho biết: “Thời gian qua, có một số khách mua nhà ở xã hội của dự án do các đối tượng tự xưng có "suất nội bộ", "suất ngoại giao". Chúng tôi đã trực tiếp làm việc với các sàn môi giới yêu cầu đính chính và gỡ bỏ thông tin.

Chúng tôi cũng tổ chức các đợt hướng dẫn làm hồ sơ miễn phí cho người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội và đảm bảo tuân thủ đúng các trình tự của Nhà nước. Chúng tôi cam kết không làm việc với bất kể sàn môi giới bất động sản nào và cũng không liên quan đến những chiêu trò của các môi giới, cán bộ, nhân viên của chúng tôi không bắt tay để bán suất ngoại giao ra ngoài”.

Theo ông Hùng, trên website của doanh nghiệp cũng liên tục đăng tải thông tin cảnh báo về các chiêu trò môi giới giới thiệu, bán suất ngoại gia để người dân tránh.

“Chúng tôi cũng đã phối hợp với Công an, chính quyền địa phương đến những nơi có biển hiệu, số điện thoại để kiểm tra, gỡ bỏ toàn bộ biển hiệu môi giới, rao bán nhà ở xã hội và yêu cầu họ cam kết không tái diễn. Nếu phát hiện, chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan công an vào cuộc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Hùng nói thêm.

Cũng theo ông Hùng, nhiều khách hàng đến tận văn phòng của chủ đầu tư để hỏi và được tư vấn không có chuyện bán suất ngoại giao. Nếu khách hàng ký kết với môi giới thì dễ mất tiền mà không mua được nhà. Cũng có những trường hợp đã nộp tiền rồi mới đến văn phòng công ty để hỏi, lúc đó doanh nghiệp hướng dẫn họ làm đơn trình báo công an. “Suất ngoại giao để mua nhà ở xã hội chỉ là trò lừa đảo”, ông Hùng nhấn mạnh.

Nhiều người dân vẫn miệt mài đăng ký mua nhà ở xã hội để tìm kiếm cơ may đến với mình. (Ảnh: Phạm Duy).

Ông Phạm Quang Tuyến, một cán bộ có thẩm quyền của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), đơn vị nhiều năm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đồng thời là người từng mua được nhà tại KĐT Tây Nam Linh Đàm, cũng khẳng định doanh nghiệp không bao giờ bán nhà ở xã hội sai đối tượng.

“Chắc chắn không có chuyện vì mấy đồng bạc mà cán bộ doanh nghiệp nhà nước như HUD “xập xí xập ngầu” để bán sai đối tượng. Không ai đánh đổi mấy đồng bạc để đánh mất đi sự nghiệp”, ông Tuyến nói.

Cũng theo ông Tuyến, việc rao bán chênh lệch vài trăm triệu có thể do môi giới nhưng cũng có thể do đúng người được mua nhà ở xã hội. Vì lý do nào đó hoặc cần tiền, họ đã bán đi để lấy lợi nhuận. Cần nhớ rằng nếu như thế họ sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội mua nhà.

“Cũng có những đối tượng đã mua được nhà ở xã hội một lần, thấy thuận lợi, có lãi đã mượn hồ sơ của một người khác để đăng ký mua tiếp với hy vọng kiếm lời và họ cũng may mắn bốc thăm được. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng tiêu chuẩn chấm điểm mua nhà ở xã hội rất cao và đều do cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đề ra, không phải môi giới cứ sắp xếp là có được”, ông Tuyến nói.

Trần Quyết – một môi giới bất động sản kỳ cựu – tiết lộ: Phần lớn những môi giới rao bán “suất ngoại giao” là nhằm lợi dụng lòng tin của người mua nhà để chiếm dụng một khoản tiền lớn trong một thời gian hơn 1 năm.

“Nếu họ mua đất thì có thể sinh ra một khoản lời rất lớn. Vì thế họ sẵn sàng ký cam kết mà không phải lo lắng hay băn khoăn điều gì. Trong thời gian chờ đợi, người mua nhà cũng không mong muốn nhận lại được tiền, nhưng khi rủi ro xảy ra, họ sẽ trả lại nên không dẫn đến kiện cáo gì”, Quyết nói thêm.