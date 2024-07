16,6 triệu tài khoản ngân hàng đã xác thực khuôn mặt

(VTC News) -

Thông tin trên được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết tại hội thảo Giải pháp bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức sáng 4/7.

“Con số này bằng cả 1 năm ngành ngân hàng mở tài khoản cho khách hàng. 30 năm qua chúng ta mở được 170 triệu tài khoản, riêng trong hôm qua làm sạch được 16,6 triệu tài khoản. Ngân hàng nhiều nhất đã xác thực khoảng 2,6 triệu khách hàng. Riêng trong ngày 1/7, có ngân hàng tăng 10 - 20 lần so với ngày thường về lượng tài khoản xác thực”, ông Dũng thông tin.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng

Phó Thống đốc cũng cho biết thêm, bình quân 1 ngày, trên hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng có khoảng 2 triệu giao dịch trên 10 triệu đồng. Hiện, 90% giao dịch ngân hàng hiện nay là trên không gian mạng. Do đó việc thu thập sinh trắc học khi mở tài khoản ngân hàng có vai trò làm sạch tài khoản ngân hàng, tránh được việc dùng giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng hoặc mở tài khoản bằng giấy tờ thật nhưng người mở tài khoản không phải người trên giấy tờ đó.

Ông Dũng khẳng định, việc loại bỏ tài khoản ngân hàng không chính chủ là bước đầu tiên của Quyết định số 2345/QĐ-NHNN, góp phần giảm thiểu lừa đảo trên không gian mạng. “Hệ thống ngân hàng liên kết với dữ liệu của Bộ Công an, khi mở tài khoản ngân hàng sẽ lấy dữ liệu từ Bộ Công an, so sánh khuôn mặt trực tiếp của người mở tài khoản với khuôn mặt lưu trữ trong căn cước công dân (CCCD) sẽ xác định được ngay người mở tài khoản có phải chính chủ hay không”, Phó thống đốc giải thích thêm về quá trình xác thực sinh trắc học của các ngân hàng.

Lãnh đạo NHNN cho biết, thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, chú trọng khai thác thông tin CCCD gắn chip và tài khoản VneID để định danh, xác thực chính xác thông tin khách hàng.

Đã có 16,6 triệu tài khoản ngân hàng được xác thực khuôn mặt. (Ảnh minh họa)

Trong bối cảnh nhu cầu đăng ký sinh trắc học của người dân tăng cao, mới đây, các ngân hàng đồng loạt đưa ra cảnh báo nạn lợi dụng hỗ trợ cài đặt sinh trắc học để lừa đảo và khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác. Cụ thể, ngân hàng Agribank cho biết lợi dụng tình trạng nhiều khách hàng gặp khó khăn khi thao tác thực hiện thu thập sinh trắc học trên các ứng dụng ngân hàng, nhiều đối tượng lừa đảo đã giả danh nhân viên ngân hàng liên hệ với khách để “hỗ trợ” cài đặt sinh trắc học và từ đó thực hiện chiếm đoạt tài sản, thông tin của khách.

“Khách hàng tuyệt đối không cung cấp OTP, mật khẩu ngân hàng số...cho bất kỳ ai kể cả nhân viên ngân hàng. Agribank không liên hệ trực tiếp với khách hàng để hướng dẫn thu thập sinh trắc học. Tuyệt đối cảnh giác và không truy các đường link lạ qua Chat, SMS hoặc Email gửi đến điện thoại của bạn để tránh nguy cơ bị lừa đảo, đánh cắp thông tin”, ngân hàng này cảnh báo.

BIDV cũng khuyến cáo khách hàng chỉ cập nhật dữ liệu sinh trắc học bằng một trong hai hình thức: Trên BIDV SmartBanking của khách hàng hoặc trực tiếp tại các chi nhánh/điểm giao dịch BIDV trên toàn quốc. Tuyệt đối không cập nhật dữ liệu sinh trắc học qua bất kỳ trang web hay ứng dụng nào khác.

Đồng thời, không cung cấp OTP, mật khẩu, số thẻ, mã khóa bảo mật, thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, hình ảnh căn cước công dân, hình ảnh khuôn mặt cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng. Tuyệt đối cảnh giác và không truy cập vào đường dẫn (link) lạ qua Chat, tin nhắn SMS hoặc Email gửi đến điện thoại để tải và cài đặt ứng dụng hỗ trợ thu thập sinh trắc học trên điện thoại.

Tương tự, Vietcombank cũng cho biết trong giai đoạn đầu triển khai, lợi dụng tình huống một số khách hàng gặp khó khăn trong quá trình thao tác cập nhật thông tin sinh trắc học, các đối tượng lừa đảo đã giả danh nhân viên ngân hàng để liên hệ khách hàng nhằm chiếm dụng thông tin tài khoản ngân hàng. Vietcombank khẳng định không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân qua các kênh như gọi điện, nhắn tin SMS, email, phần mềm chat (Zalo, Viber, Facebook messenger…).

“Khách hàng tuyệt đối không bấm vào link, không cung cấp thông tin bảo mật tài khoản, dịch vụ ngân hàng số (tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP), dịch vụ thẻ (số thẻ, mã OTP), thông tin tài khoản hay bất cứ thông tin bảo mật dịch vụ ngân hàng, thông tin cá nhân nào khác. Khách hàng không chia sẻ các thông tin cá nhân, thông tin dịch vụ ngân hàng, thông tin giao dịch ngân hàng…lên mạng xã hội để tránh bị đối tượng lừa đảo lợi dụng”, Vietcombank cảnh báo.

Các ngân hàng cho biết, thông thường kẻ xấu sẽ liên hệ với khách hàng bằng các hình thức như gọi điện, nhắn tin, kết bạn qua các mạng xã hội (Zalo, Facebook...) để hướng dẫn thu thập thông tin sinh trắc học.

Hoặc yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, hình ảnh căn cước công dân, hình ảnh khuôn mặt khách hàng để được hỗ trợ. Đối tượng có thể yêu cầu cuộc gọi video để thu thập thêm giọng nói, cử chỉ.

Kẻ xấu cũng có thể đề nghị người dân truy cập vào đường link lạ để tải và cài đặt ứng dụng hỗ trợ thu thập sinh trắc học trên điện thoại.

Lập nick gây nhầm lẫn như “Nhân viên ngân hàng”, “Hỗ trợ khách hàng"...và trà trộn tương tác dưới các bài đăng trên trang mạng xã hội chính thức của ngân hàng để đề nghị khách hàng liên hệ riêng (inbox) nhằm dẫn dụ và lừa đảo.

Sau khi lấy được thông tin của nạn nhân, các đối tượng tiến hành chiếm đoạt tiền trong các tài khoản ngân hàng và sử dụng thông tin của khách hàng vào các mục đích xấu.