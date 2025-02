10 cán bộ cấp tá Công an tỉnh Quảng Ninh xin nghỉ hưu trước tuổi

(VTC News) -

Theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, 2 trưởng phòng nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ 1/3 là Đại tá Hoàng Quốc Văn, sinh năm 1969, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ và Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1968, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh trao quyết định cho các cán bộ tình nguyện viết đơn xin nghỉ công tác trước thời hạn.

Ngoài ra, 8 phó trưởng phòng, phó trưởng Công an cấp huyện tình nguyện viết đơn xin nghỉ công tác từ 1/3 để tạo điều kiện cho việc sắp xếp bộ máy tổ chức theo mô hình mới gồm: Đại tá Lê Công Khanh, sinh năm 1966, Phó Trưởng Công an TP Cẩm Phả; Thượng tá Nguyễn Xuân Long, sinh năm 1965 và Thượng tá Nguyễn Bảo Tân, sinh năm 1968, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra;

Thượng tá Lê Đức Thắng, sinh năm 1966, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra; Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1965 và Thượng tá Ngô Văn Dũng, sinh năm 1967, Phó Trưởng Công an TP Móng Cái; Thượng tá Phạm Hồng Vinh, sinh năm 1967 và Thượng tá Phạm Đức Hòa, sinh năm 1968, Phó Trưởng Công an huyện Đầm Hà.

Đại tá Trần Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần xung phong, tình nguyện viết đơn xin nghỉ công tác trước thời hạn tuổi phục vụ đối với 10 cán bộ trên, đặc biệt là Đại tá Hoàng Quốc Văn và Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn.