12 đội bóng tham dự giải Bóng đá nữ 7 người VĐQG 2025

Từ mong muốn chung tay, góp một phần vì mục tiêu xây dựng và phát triển bóng đá Việt Nam, Công ty cổ phần Bóng đá Việt (VietFootball) sẽ tổ chức Giải bóng đá nữ 7 người vô địch Quốc gia Carefor Cup 2025.

12 đội bóng tham dự giải gồm: Sơn Toa Khang Cát, Trí Dũng, Phù Đổng Bến Tre, SHB, Thành Nam Star, Sơn La, Đại học Thể thao Bắc Ninh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Đại Nam, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Công nghệ Đông Á, Cao đẳng FPT Polytechnic.

Giải bóng đá nữ 7 người vô địch quốc gia 2025 chính thức ra mắt.

Năm 2025 đánh dấu chặng đường 12 năm gây dựng, phát triển loại hình bóng đá 7 người Việt Nam của VietFootball, với tư cách là đơn vị đi tiên phong. Tự hào với một mô hình là “Lá cờ đầu” mang tên HPL gây tiếng vang cùng những thành công rồi hình thành một hệ thống thi đấu hoàn thiện có quy mô toàn quốc, thu hút đông đảo khán giả.

Các giải đấu 7 người trở thành những ngày hội có sức ảnh hưởng, lan tỏa sâu rộng và trở thành món ăn tinh thần ý nghĩa đối với giới mộ điệu. Không chỉ từng bước nhân rộng, phổ biến bóng đá 7 Việt Nam, những sân chơi đã thành thương hiệu như VPL (Giải bóng đá vô địch 7 người QG), VSC (Cúp bóng đá 7 người QG) hay giải 7 người quốc tế... đã góp phần giới thiệu, quảng bá một loại hình bóng đá đặc thù xuất phát từ Việt Nam với bạn bè, khán giả trong khu vực, châu lục...

Trong định hướng chiến lược và kế hoạch hành động, quyết tâm chung tay để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của bóng đá nữ tại Việt Nam cũng như xuất phát từ thực tế, nhu cầu của đời sống bóng đá nữ, VietFootball đặt mục tiêu xây dựng một hệ thống giải bóng đá 7 người cho bóng đá nữ.

Năm 2024, Giải bóng đá nữ 7 người vô địch Quốc gia lần đầu tiên được tổ chức, đặt nền móng để từng bước xây dựng một sân chơi có ý nghĩa, giá trị cho bóng đá nữ, lâu nay vẫn gặp nhiều rào cản, hạn chế trong việc huy động tiềm lực, nguồn lực cùng sự ủng hộ để duy trì, nâng tầm và phát triển.

Giải bóng đá nữ 7 người quốc gia 2024 ghi dấu ấn với chất lượng chuyên môn tốt, nhận được những đánh giá, phản hồi tích cực và có sự góp mặt của nhiều cựu tuyển thủ nữ Quốc gia..., không chỉ tạo thêm sân chơi uy tín mà còn trực tiếp thúc đẩy phong trào bóng đá nữ lan tỏa, tạo tiềm năng thu hút sự quan tâm, đầu tư.

Với khẩu hiệu “Bóng đá vì cộng đồng”, VietFootball luôn nêu cao sứ mệnh chung tay để đóng góp, cùng nhau tạo ra giá trị, thể hiện trách nhiệm xã hội. Trong hành trình đó, VietFootball luôn nhận được sự ủng hộ, phối hợp từ Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các Sở ban ngành quản lý nhà nước... và các đối tác đồng hành, tài trợ, đặc biệt là những thương hiệu như Carefor.