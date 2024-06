12 bãi biển đẹp nổi tiếng ở Quy Nhơn

(VTC News) -

Thời điểm lý tưởng đi du lịch biển Quy Nhơn

Trên hành trình khám phá dải đất hình chữ S, Quy Nhơn luôn là điểm đến được đông đảo du khách trong và ngoài nước lựa chọn. Những danh thắng thiên nhiên tuyệt đẹp, di tích lịch sử và con người nơi đây đã làm nên sức hút của du lịch Quy Nhơn.

Để thuận tiện cho các trải nghiệm, tham quan và ăn uống, đa số du khách thường quan tâm đến thời tiết Quy Nhơn trước khi khởi hành. Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, thời tiết thuận lợi nhất cho chuyến đi đến Quy Nhơn là vào khoảng tháng 1 đến cuối tháng 6. Lúc này, thời tiết khá mát mẻ, đồng thời bạn sẽ không phải đối diện với những cơn bão bất ngờ làm ảnh hưởng đến lịch trình của mình.

Những bãi biển ở Quy Nhơn đẹp đốn tim du khách

Biển Quy Nhơn vốn rất đa dạng, mỗi nơi mang một màu sắc và nét đẹp riêng. Vì vậy, để lựa chọn điểm đến phù hợp nhất cho chuyến đi của mình, bạn có thể tìm hiểu trước về cảnh quan, các trải nghiệm vui chơi, ăn uống. Dưới đây là list những bãi biển đẹp mà bạn có thể tham khảo:

Bãi biển thành phố Quy Nhơn

Trên hành trình khám phá mảnh đất Quy Nhơn, bãi biển đầu tiên mà bạn có thể lựa chọn đó chính là bãi biển nằm ngay trung tâm thành phố. Vùng biển này có địa hình uốn cong như hình cung, không chỉ có làn nước biển xanh trong mà còn có bãi cát vàng óng trải dài. Về đêm, không khí tại biển thành phố cũng không kém phần nhộn nhịp với các hoạt động như: đốt lửa trại, kéo co, dạo biển…

Bãi biển ngay trung tâm thành phố rất thuận tiện cho việc di chuyển.

Biển Eo Gió

Eo Gió Quy Nhơn nằm cách trung tâm thành phố khoảng 20km. Cái tên Eo Gió xuất phát từ địa hình của khu vực này, đó là một vùng eo biển nhỏ được chắn bởi hai dãy núi hùng vĩ. Đây là một trong những bãi biển Quy Nhơn nổi tiếng và cũng là điểm check in không thể bỏ qua của du khách. Đi bộ theo những đoạn đường lưng chừng núi hướng ra biển, ngắm nhìn màu xanh trong vắt của biển, ánh nắng của mặt trời và sự hùng vĩ của núi rừng sẽ khiến bạn vô cùng thích thú.

Biển Kỳ Co

Nếu bạn có kế hoạch đến với biển Eo Gió thì nên kết hợp tham quan bãi biển Kỳ Co bởi hai địa điểm này cách nhau chỉ khoảng 6km. Khi giới thiệu về bãi biển Quy Nhơn, Kỳ Co được nhắc đến với sự hoang sơ, bình yên, lặng sóng. Thông thường du khách đến với Kỳ Co bằng cano. Vùng biển tuyệt đẹp này được ví như là “Maldives của Việt Nam”.

Bãi tắm Hoàng Hậu

Với điểm nhấn là những phiến đá to tròn được ví như những quả trứng chim khổng lồ, bãi tắm Hoàng Hậu cũng thu hút rất đông du khách yêu thích trải nghiệm. Vùng biển này được thiên nhiên ưu ái cho cảnh sắc nên thơ, địa thế thuận lợi. Ngay cạnh bãi tắm Hoàng Hậu cũng có nhiều khu nghỉ dưỡng, resort phục vụ nhu cầu của khách du lịch.

Bãi tắm Hoàng Hậu từ góc nhìn trên cao, thấy rõ dòng nước biển trong xanh.

Biển Hòn Khô

Hòn Khô Quy Nhơn là một trong những đảo gần bờ đẹp nhất của Bình Định. Với vị trí địa lý đặc trưng, đây là nơi sở hữu dòng nước biển trong xanh, gió nhiều quanh năm, đặc biệt là tháng 6 hằng năm. Điều khiến cho du khách thích thú nhất khi đến với Hòn Khô là những rạn san hô đa sắc màu. Bạn có thể lặn biển ngắm san hô, chèo thuyền thúng, trải nghiệm một ngày làm ngư dân cùng bà con làng chài…

Khung cảnh bình yên trên biển Hòn Khô.

Cù Lao Xanh

Nếu bạn đang tìm kiếm một vùng biển Quy Nhơn yên bình, tĩnh lặng nhưng không quá nhàm chán thì có thể đến với Cù Lao Xanh. Không chỉ có cảnh biển trong xanh, Cù Lao Xanh còn là nơi tọa lạc của ngọn hải đăng cổ kính có tuổi đời rất lâu. Đến với vùng biển này, chỉ cần ngắm nhìn sự bình yên của biển cả, cảm nhận âm thanh của đất trời, bạn đã có thể “chữa lành” tâm hồn mình sau những mệt mỏi.

Bãi Dứa Nhơn Lý

Với mục đích du lịch biển lặn ngắm san hô, du khách nên ưu tiên đến với bãi Dứa bởi đây là nơi sở hữu dải san hô rộng lên tới 4.5ha, thuộc một phần trong dải san hô ven bờ kéo dài từ Eo Gió đến Còng Cọc. San hô ở đây rất dày, đa dạng về màu sắc và hình dáng, vì vậy khi đến đây, bạn sẽ có cơ hội được ngắm nhìn cảnh quan sinh vật biển có 1-0-2.

Biển bãi Dứa thu hút du khách bởi khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ.

Bãi Xép

Bãi Xép là một trong những địa điểm “sống ảo” được nhiều du khách lựa chọn khi đi dọc theo cung đường Quy Nhơn – Song Cầu. Bãi biển này được chia làm 2 hướng, phía Bắc là vùng đánh cá của ngư dân, phía Nam là khu giải trí và bãi tắm. Bên cạnh các hoạt động du lịch biển, bạn cũng có thể tham quan làng chài bãi Xép, trải nghiệm các hoạt động thường ngày của bà con địa phương.

Bãi Xép – một trong những bãi biển Quy Nhơn bình yên đáng trải nghiệm.

Bãi Bàu

Đi dọc theo Quốc lộ 1D, bạn sẽ vô cùng ấn tượng với một trong những bãi biển Quy Nhơn hoang sơ, tuyệt đẹp, đó là bãi Bàu. Vùng biển này được chia cắt với những ghềnh đá, nổi bật với màu nước biển trong vắt. Tại đây, bạn có thể dừng chân chụp ảnh, tắm biển, thư giãn, ngắm nhìn cảnh sắc biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

Bãi Bàng

Bãi Bàng nổi tiếng với bãi biển hình vòng cung tuyệt đẹp, được bao quanh bởi nhiều cây cối xanh tươi. Không chỉ có những bãi tắm thoải để du khách có thể thoải mái vui chơi, tắm mát mà còn có các trang trại nuôi tôm hùm lớn mà bạn có thể tham quan và thưởng thức hải sản tươi ngon.

Biển Quy Nhơn là điểm đến yêu thích của những tín đồ yêu biển.

Bãi Nhổm

Sức hút của bãi Nhổm được tạo nên từ những triển núi đá hoa cương đỏ trải dài. Bên cạnh đó, màu xanh của rừng, của dòng nước biển cũng tạo nên một cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Bãi Nhổm cũng tương đồng với nhiều bãi biển Quy Nhơn khác đó chính là bờ biển thoải, sóng nhẹ, phù hợp tắm biển, vui chơi.

Bãi Dại

Điểm đến kế tiếp mà bạn có thể tham khảo khi du lịch Quy Nhơn đó chính là bãi Dại. Bãi biển này sở hữu những ghềnh đá san sát có thể chuyển màu theo từng đợt sóng vỗ.

Bãi biển này sở hữu những ghềnh đá san sát có thể chuyển màu theo từng đợt sóng vỗ.

Từ phía bãi Dại bạn có thể phóng tầm mắt ra hướng Cù Lao Xanh. Khung cảnh đẹp thơ mộng của bãi Dại sẽ giúp bạn có được nhiều bức ảnh “sống ảo” cực đẹp sau chuyến đi của mình.