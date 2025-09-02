Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội, TP.HCM mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Tối 2/9, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 6 trận địa để phục vụ người dân nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo đó, Hà Nội tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật gồm: trước trụ sở báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội. 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp đặt tại: Đảo dừa - công viên Thống Nhất, trước Cung Thể thao dưới nước - Khu liên hợp thể thao quốc gia, vườn hoa Lạc Long Quân và hồ Văn Quán.
Đúng 21h, tại khu vực hồ Tây, khi tiếng đếm ngược vang dội, loạt pháo đầu tiên nở rộ trên bầu trời.
Ánh sáng đỏ, vàng, xanh, tím liên tiếp khoe sắc, phản chiếu xuống mặt hồ, tạo nên khung cảnh lung linh kỳ diệu.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.
Ở khu vực Công viên Thống Nhất, lượng người tập trung đông không kém.
Từng chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thủ đô tối 2/9.
Cùng thời điểm, tại Mỹ Đình, pháo hoa đồng loạt khai hỏa lúc 21h và kéo dài 15 phút.
Pháo hoa tại Huế.
“Đã lâu lắm rồi tôi mới được tận mắt chứng kiến một màn pháo hoa hoành tráng đến vậy. Cảm giác thật tự hào khi cả gia đình cùng quây quần dưới bầu trời rực sáng, cùng nhau nhớ về ngày Tổ quốc độc lập”, chị Linh, ở phường Hà Đông, Hà Nội chia sẻ.
"Tôi cảm thấy như cả thành phố cùng chung nhịp đập. 80 năm trôi qua, thế hệ hôm nay càng thêm biết ơn lớp người đi trước đã hy sinh để chúng ta có những phút giây bình yên thế này”, anh Nguyễn Văn Toàn (ở Hà Nội) xúc động nói.
Trong 15 phút, bầu trời Thủ đô liên tiếp được điểm tô bằng hàng trăm loạt pháo tầm cao, kết hợp cùng giàn pháo tầm thấp và hiệu ứng hỏa thuật, tạo nên một bữa tiệc ánh sáng mãn nhãn.
Mỗi khi những “chùm hoa chiến thắng” bung nở, hàng nghìn chiếc điện thoại lại giơ cao, ghi lại khoảnh khắc lịch sử.
Bình luận