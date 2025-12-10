Giá RAM tăng mạnh vì AI, laptop và smartphone sắp đắt đỏ hơn

(VTC News) -

Giá RAM tăng chưa từng có

Thị trường bộ nhớ toàn cầu đang chứng kiến đợt tăng giá mạnh nhất trong nhiều năm. Theo báo cáo từ Computing, giá RAM DDR5 đã tăng gần gấp đôi chỉ trong 6 tháng và cao hơn gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước. DDR4 cũng không nằm ngoài xu hướng này. TeamGroup – một trong những nhà sản xuất lớn – xác nhận giá DRAM và NAND “đã tăng gấp đôi” vào đầu tháng 12 và dự báo sẽ còn tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026.

Nguyên nhân chính không chỉ đến từ chu kỳ thị trường mà còn từ sự thay đổi chiến lược sản xuất của các hãng lớn. Micron đã tuyên bố dừng sản xuất RAM tiêu dùng (thương hiệu Crucial) để tập trung vào bộ nhớ hiệu suất cao cho AI. Samsung và SK hynix cũng ưu tiên sản xuất High Bandwidth Memory (HBM) – loại bộ nhớ dành cho các trung tâm dữ liệu AI – thay vì RAM cho laptop và PC.

Thiếu hụt nguồn cung RAM khiến giá tăng mạnh trên toàn cầu. (Nguồn: Tweaktown)

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đã tạo ra cuộc đua mở rộng trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Các mô hình AI ngày càng lớn đòi hỏi dung lượng bộ nhớ khổng lồ, khiến HBM trở thành sản phẩm chiến lược. Điều này dẫn đến việc các nhà sản xuất chuyển phần lớn năng lực sản xuất sang HBM và LPDDR cho thiết bị AI, làm nguồn cung RAM tiêu dùng giảm mạnh.

Theo Android Headlines, nhu cầu từ AI không chỉ làm thay đổi cấu trúc sản xuất mà còn tạo áp lực lên toàn bộ chuỗi cung ứng. Khi nguồn cung hạn chế, giá RAM tăng là điều tất yếu.

Giá thiết bị tăng 20–30%

Bloomberg dẫn nguồn từ các nhà sản xuất thiết bị lớn như Dell, Lenovo, HP cho biết chi phí RAM tăng buộc họ phải điều chỉnh giá bán. Dự kiến giá laptop, PC và smartphone sẽ tăng từ 20% đến 30% trong năm tới. Điều này có thể khiến người tiêu dùng phải cân nhắc kỹ trước khi nâng cấp thiết bị.

Một chiếc flagship Samsung Galaxy với 12GB RAM hiện khiến chi phí sản xuất đội thêm gần 40 USD. IDC dự báo giá smartphone trung bình sẽ tăng thêm khoảng 9 USD. Bộ nhớ G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 (2x16GB) đã tăng từ 124,99 USD hồi tháng 9 lên tới 389,99 USD vào tháng 12. Tương tự, Corsair Vengeance DDR5 (2x16GB) nhảy từ 134,99 USD lên 427,99 USD.

Laptop cao cấp dự kiến tăng giá do chi phí bộ nhớ tăng mạnh. (Nguồn: AH)

TrendForce dự báo thị trường PC và smartphone sẽ thu hẹp trong năm 2026. Tăng trưởng PC có thể giảm từ +0,1% xuống -2,0%, trong khi smartphone từ +1,7% xuống -2,4%. Đây là tín hiệu cho thấy tác động của giá RAM không chỉ dừng ở chi phí sản xuất mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghệ.

Ông Gerry Chen, Tổng Giám đốc TeamGroup, nhận định: “Giá DRAM và NAND đã tăng gấp đôi vào tháng 12. Tình trạng thiếu hụt sẽ gia tăng trong nửa đầu 2026. Giá khó trở lại bình thường trước 2027, có thể kéo dài tới 2028”.

Các chuyên gia cho rằng, nếu xu hướng đầu tư vào AI tiếp tục mạnh mẽ, thị trường RAM tiêu dùng sẽ còn chịu áp lực lâu dài. Người dùng cá nhân và doanh nghiệp nên chuẩn bị cho một giai đoạn giá thiết bị công nghệ cao hơn đáng kể so với hiện tại.