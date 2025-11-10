10 loại thực phẩm cực bổ thận bạn nên ăn thường xuyên

(VTC News) -

Bắp cải

Báo Thanh Niên dẫn nguồn Tạp chí CNET (Mỹ) cho biết oại rau củ giàu dinh dưỡng này có hàm lượng kali và natri thấp, đồng thời chứa nhiều chất xơ, vitamin C tốt cho thận. Bắp cải cũng là một nguyên liệu linh hoạt cho các món ăn. Bạn có thể làm salad, gỏi trộn, kết hợp cùng với các loại bánh như taco, sandwich và nhiều món khác.

Cá béo

Khi chọn các loài cá béo như cá ngừ, cá hồi, cá thu, ngoài protein, bạn còn nhận được axit béo omega-3. Chất béo omega-3 này có thể giúp giảm mức triglyceride trong máu và hỗ trợ giảm huyết áp. Nếu mắc bệnh thận mạn tính, bạn cần theo dõi mức độ photpho và kali trong loại cá mình đã chọn. Hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi lựa chọn thực phẩm cho mình.

Súp lơ xanh

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của bác sĩ Nguyễn Thị Nhung cho biết, súp lơ xanh là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, chứa nhiều vitamin giúp bổ sung chất xơ. Ngoài ra, trong súp lơ còn có thành phần indole có khả năng chống viêm có lợi cho thận.

Lòng trắng trứng gà

Trứng gà là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho cơ thể. Lòng trắng trứng gà có chứa vitamin B và hàm lượng protein cao giúp tăng cường sức khỏe cho thận và rất tốt cho những người đang mắc các bệnh về thận.

Quả nho đỏ

Nho đỏ là loại quả mọng, ngon, nhiều chất dinh dưỡng. Đây là thực phẩm chứa nhiều vitamin C, các chất chống oxy hóa flavonoid khả năng chống viêm, tốt cho thận. Ngoài ra, trong nho đỏ còn chứa resveratrol tốt cho tim mạch, chống được bệnh tiểu đường và suy giảm nhận thức.

Hành tây

Nếu bạn đang muốn tìm một thực phẩm có thể bổ sung nguồn natri thấp thì không thể bỏ qua hành tây. Đây là một trong những thực phẩm cực tốt cho thận. Trong hành tây chứa các vitamin và chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa điển hình là vitamin B và vitamin C.

Ớt chuông

Giống như bắp cải, ớt chuông chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt với mức kali thấp. Ớt chuông cung cấp vitamin B6, B9, C, K cùng với chất xơ và chất chống oxy hóa. Bạn có thể luộc chúng, thái lát và ăn với nước chấm hoặc ăn kèm trong các món ăn.

Bắp cải và quả việt quất rất tốt cho sức khoẻ thận.

Quả việt quất

Quả việt quất có mức độ chất chống oxy hóa cao và rất nhiều vitamin C cùng chất xơ. Chúng cũng có thể giúp giảm tình trạng viêm, hỗ trợ sức khỏe xương, đồng thời đảo ngược một số vấn đề có thể đi kèm với bệnh thận mạn tính.

Rau màu xanh đậm

Một số loại rau màu xanh đậm như rau chân vịt, cải xoăn cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm cả các vitamin và khoáng chất chính. Thêm vào đó, chúng còn có lợi trong việc tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Dù vậy, những loại rau này có thể chứa lượng kali đáng kể, nên nếu bạn bị các bệnh cần hạn chế nạp kali, hãy trao đổi với bác sĩ trước khi thêm các loại rau này vào chế độ ăn uống của mình.

Tỏi

Tỏi là loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và chống viêm hiệu quả. Ngoài ra, tỏi còn chứa một hợp chất đặc biệt gọi là allicin. Allicin có hiệu quả tương đương thuốc kê đơn trong việc giúp bảo vệ sức khỏe thận, đặc biệt với bệnh nhân thận mạn tính.

Trên đây là 10 loại thực phẩm cực bổ thận bạn nên ăn thường xuyên để giúp thận khoẻ mạnh.