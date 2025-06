1,4 km dây cáp ngầm bị trộm 'rút ruột' trong đêm ở TP Huế

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế vừa có văn bản gửi Ban Quản lý Dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế thông báo tiến độ điều tra vụ án trộm cắp tài sản dây cáp điện ngầm chiếu sáng tại dải phân cách tuyến đường Phú Mỹ - Thuận An.

Tuyến đường Phú Mỹ - Thuận An (TP Huế) có tổng vốn đầu tư trên 370 tỷ đồng. (Ảnh: Nguyễn Luân)

Theo đó, ngày 9/6, Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP Huế nhận được công văn của Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế, về việc quan tâm cung cấp tiến trình kết quả điều tra vụ trộm cắp dây cáp điện ngầm chiếu sáng tại dải phân cách tuyến đường Phú Mỹ - Thuận An thuộc xã Phú An (huyện Phú Vang, TP Huế). Từ đó, có cơ sở đề xuất cơ quan có thẩm quyền khôi phục nguyên trạng dây cáp điện ngầm nói trên.

Theo văn bản của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế, khi tiếp nhận đơn trình báo ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Vang (cũ) thực hiện các bước điều tra xác minh nguồn tin vụ việc trộm cắp tài sản. Ngày 28/2, vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế thụ lý do giải thể Công an cấp huyện.

Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT yêu cầu định giá tài sản, xác định giá trị thiệt hại của tài sản bị chiếm đoạt. Ngày 19/5, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Phú Vang kết luận xác định giá trị tài sản thiệt hại là 317.720.000 đồng.

Kẻ gian mở nắp các hộp kỹ thuận trên nhiều cột đèn chiếu sáng rồi rút trộm dây cáp điện được chôn ngầm dưới đất. Nhà thầu phải kéo dây tạm, đấu nối để cấp điện chiếu sáng sau khi hệ thống dây cáp ngầm bị trộm. (Ảnh: Nguyễn Khánh)

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế sau đó khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ trộm cắp dây cáp điện ngầm chiếu sáng tại dải phân cách tuyến đường Phú Mỹ - Thuận An, thực hiện các bước điều tra tiếp theo để điều tra làm rõ vụ án.

Nhà thầu thi công hệ thống điện chiếu sáng tại tuyến đường Phú Mỹ - Thuận An cho biết, từ cuối năm 2024, đơn vị phát hiện đường dây điện ngầm ở tuyến đường Phú Mỹ - Thuận An đoạn qua xã Phú An, huyện Phú Vang bị kẻ gian rút trộm.

Cụ thể, lợi dụng đêm tối, kẻ trộm mở các nắp kỹ thuật trên nhiều cột điện chiếu sáng (nằm cách mặt đất khoảng 1,5m) rồi thực hiện rút dây điện được chôn ngầm dưới đất. Với hành vi này, chỉ trong một đêm, kẻ gian rút được 1,4km đường dây cấp nguồn điện và dây điện chống giật được chôn ngầm dưới đất của công trình.