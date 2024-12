Bắt 2 thanh thiếu niên chuyên trộm dây cáp tại dự án điện gió

(VTC News) -

Công an huyện Hướng Hoá (tỉnh Quảng Trị) vừa làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Hồ Văn Q. (SN 2000) và Hồ Văn Đ. (SN 2008, cùng trú tại thôn Húc Thượng, xã Húc).

Trước đó, Công an huyện Hướng Hóa tiếp nhận tin báo về tội phạm của Nhà máy điện gió Tài Tâm Hoàng Hải về việc bị mất trộm khoảng 3 mét dây cáp ngầm trung tính (thiệt hại khoảng 87 triệu đồng) tài sản tại Tủ RMU tua bin điện gió HH14 (thuộc thôn Ta Núc, xã Húc).

Sau hơn 6 giờ điều tra xác minh, lực lượng Công an làm rõ thủ phạm là Hồ Văn Q. và Hồ Văn Đ. và ra lệnh giữ trường hợp khẩn cấp với hai thiếu niên này ngay trong đêm 14/12.

Hệ thống dây cáp của dự án điện gió bị Q. và Đ. cắt trộm. (Ảnh: CA Hướng Hóa)

Công an huyện Hướng Hoá xác định, ngoài hành vi trộm cắp tài sản nói trên, Q. và Đ. còn nhiều lần khác thực hiện hành vi trộm cắp dây cáp tại các tua bin điện gió Tài Tâm Hoàng Hải từ tháng 10/2024 đến nay. Công an huyện Hướng Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đầu tháng 5/2024 lực lượng Công an cũng điều tra và bắt bảy người liên quan vụ trộm thiết bị điện gió trị giá 28 tỷ đồng ở Cà Mau. Theo đó, Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ 6 người là Nguyễn Văn Hải (30 tuổi), Thạch Lụi (32 tuổi), Nguyễn Văn Hái (43 tuổi), Thạch Lel (39 tuổi), Thạch Cụi (34 tuổi), Huỳnh Văn Đời (40 tuổi), cùng ngụ tỉnh Cà Mau, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Công an cũng tạm giữ Phạm Văn Minh (44 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) để điều tra hành vi tiêu thụ đồ gian.

Nguyễn Văn Hải khai nhận, tối 3/5, Hải cùng đồng bọn đi vỏ lãi (một phương tiện đi lại trên sông nước) ra trụ tuabin của nhà máy điện gió để cắt trộm dây cáp mang đi bán (mỗi ký 150.000 đồng) thì bị phát hiện.