Yêu xa nửa vòng trái đất, chàng sinh viên Mỹ dồn hết học bổng để cưới vợ Việt

(VTC News) -

Trong tập mới nhất của chương trinh Vợ chồng son, khán giả ấn tượng với câu chuyện tình yêu của cặp vợ chồng Vũ Anh Phương (29 tuổi) và Chancelor Bart Clark (đến từ Indiana, Mỹ). Khoảng cách địa lý, khác biệt văn hóa hay khó khăn tài chính đều không thể ngăn hai trái tim đồng điệu.

Hai vơ chồng Vũ Anh Phương và Chancelor Bart Clark.

Bảy năm trước, tại Nhà thờ Lớn (Hà Nội) chàng sinh viên Mỹ Clark, người đang tham gia chương trình trao đổi ngắn hạn về nông nghiệp Việt Nam, tình cờ gặp Phương, lúc ấy là sinh viên năm 3 và chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Anh của trường.

Phương vốn là người năng động, thường xuyên hỗ trợ đón các đoàn sinh viên nước ngoài. Cô kể vui rằng nhiều chàng Tây từng tán tỉnh cô nhưng sau mỗi chuyến giao lưu, họ đều biến mất. Thế nhưng Clark thì khác. Ngay lần đầu gặp, anh đã “say nắng” cô gái Việt Nam có nụ cười tươi và phong thái tự tin.

Trong suốt một tuần ở Việt Nam, hai người có vài buổi gặp gỡ, dạo chơi và trò chuyện. Khi Phương rủ đi chơi, Clark đắn đo: “Chúng ta chỉ gặp nhau vài ngày, rồi anh về Mỹ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại”. Phương đáp lại bằng một câu khiến cả khán phòng bật cười: “Anh cho em một năm, chắc chắn em sẽ sang Mỹ gặp anh".

Và lời nói tưởng đùa ấy lại trở thành sự thật.

Clark "say nắng" vợ từ cái nhìn đầu tiên.

Sau khi trở về Mỹ, Clark vẫn đều đặn nhắn tin, gọi điện cho Phương mỗi ngày dù chênh lệch múi giờ đến 12 tiếng. Sáu tháng sau, Phương nhận được học bổng toàn phần cho một chương trình nghiên cứu khoa học tại Mỹ, món quà định mệnh đưa cô đến gần hơn với tình yêu của đời mình.

Trường của hai người cách nhau 6 tiếng lái xe, nhưng chuyện yêu xa không khiến họ nản lòng. Clark chia sẻ trong chương trình: “Sau khi gặp Phương ở Việt Nam, tôi không dám kỳ vọng gì. Khi biết em sang Mỹ học, tôi cảm thấy đó như món quà của ông trời".

Ngày đầu tiên Phương đặt chân đến Mỹ cũng chính là ngày Clark tỏ tình. Chàng sinh viên dành dụm được 1.500 USD (khoảng 39 triệu đồng) từ khoản tiền học bổng ít ỏi để tổ chức các buổi hẹn hò kéo dài 3 ngày. Anh nói vui: “Khoản đầu tư ấy thật sự đáng giá".

Phương gây ấn tượng bởi sự thông minh, tự tin.

Sau 6 tháng yêu nhau ở Mỹ, Phương phải trở về Việt Nam bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Trước khi cô lên máy bay, Clark quỳ xuống cầu hôn. Dù còn trẻ và chưa có gì trong tay, anh tin rằng chỉ khi cưới nhau, họ mới có thể lên kế hoạch cho tương lai.

Khi đó, Clark đang theo học chương trình phát triển sinh viên, được nhận học bổng 3.000 USD (khoảng 78 triệu đồng). Không ngần ngại, anh dùng toàn bộ số tiền này để mua nhẫn và chuẩn bị lễ cầu hôn, gọi đó là “khoản đầu tư vô hạn cho tình yêu”.

Không chỉ vậy, chàng trai Mỹ còn tự tay viết một lá thư bằng tiếng Anh gửi bố mẹ Phương, xin phép được cưới con gái họ, đồng thời xin lỗi vì chưa thể thực hiện theo phong tục Việt Nam. Vài tháng sau, Clark về Việt Nam làm lễ hỏi, rồi chính thức rước Phương về làm vợ.

“Phương là mối tình học bổng của tôi, vì mỗi lần có học bổng là tôi lại dành cho cô ấy hết", Clark hài hước kể.

Lần đầu ra mắt bố mẹ Clark ở Mỹ, anh đưa Phương đến nhà hàng sang trọng nhất quận để tạo ấn tượng tốt với gia đình. “Bố mẹ tôi hỏi có sợ cưới vợ ở cách nửa vòng Trái đất không, tôi nói không. Và họ đồng ý ngay", Clark chia sẻ.

Phía nhà gái ban đầu cũng lo lắng vì khác biệt văn hóa, sợ con gái thiệt thòi. Nhưng trước sự kiên định và chân thành của Clark, bố mẹ Phương đã yên tâm giao con cho anh. Giờ đây, hai bên gia đình đều yêu quý và thường xuyên trò chuyện, thậm chí bố mẹ Clark còn học vài câu tiếng Việt để nói chuyện với con dâu.

Sau 6 năm kết hôn, Phương và Clark đã có một bé trai đáng yêu. Gia đình họ sống tại Indiana, mới đây Phương quyết định đưa chồng con về Việt Nam ở một năm để bé học tiếng Việt và hiểu văn hóa Việt Nam. Cô cũng muốn hỗ trợ các bạn trẻ Việt Nam tìm kiếm cơ hội học bổng du học, con đường mà chính cô từng đi qua.

Phương quyết định đưa chồng con về Việt Nam sống một năm để bé học tiếng Việt và hiểu văn hóa Việt Nam. (Ảnh: FBNV)

Trên sân khấu Vợ chồng son, Clark không ngần ngại “kể xấu” vợ: “Phương hơi lề mề, hay lạc đường. Nhà với công ty nằm cùng một con phố mà vẫn có thể đi lạc. Nhưng cô ấy thông minh, nấu ăn ngon và là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp".

Phương “phản công” bằng việc "bóc phốt" chồng quá kỹ tính, cực kỳ sạch sẽ, lại hay hỏi nhiều mỗi khi cô nấu ăn. Vì thế mà giờ đây khi Phương nấu là Clark tránh xa luôn. Cặp đôi cũng tiết lộ, cả hai đều khá bừa bộn, tiêu tiền thoáng, kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Clark không thích đăng ảnh hay khoe cuộc sống trên mạng xã hội, và đây là lần hiếm hoi anh xuất hiện công khai trước công chúng vì chiều ý vợ.

Câu chuyện tình yêu khiến khán giả xúc động bởi tình yêu vượt nửa vòng trái đất. (Ảnh: FBNV)

Cuối chương trình, cả hai cùng gửi lời cảm ơn đến bố mẹ hai bên vì luôn tin tưởng, ủng hộ mối tình xuyên lục địa này. Clark xúc động nói bằng tiếng Việt: “Giờ gia đình anh rất yêu Phương, và gia đình Phương cũng rất yêu anh. Anh hứa sẽ luôn yêu thương, bảo vệ vợ và con".