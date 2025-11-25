Yamaha Grande - trọn vẹn công nghệ, tiết kiệm nhiên liệu dẫn đầu

(VTC News) -

Tiết kiệm nhiên liệu – lợi ích thực tế cho người dùng

Theo Kết quả nghiên cứu xếp hạng mức tiêu hao nhiên liệu của xe tay ga sản xuất tại Việt Nam năm 2025 do Celadon phối hợp Báo Xây Dựng tiến hành thực hiện nghiên cứu thị trường, đồng thời thống kê, xếp hạng dựa trên hệ thống dữ liệu mức tiêu thụ nhiên liệu của 271 mẫu xe tay ga sản xuất trong nước do Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố (tính đến hết ngày 18 tháng 4 năm 2025), Yamaha Grande chỉ tiêu thụ 1,66 lít xăng cho 100 km, nằm trong nhóm xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc.

Yamaha Grande vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu.

Trong bối cảnh xăng dầu biến động và chi phí sinh hoạt tăng, con số này đồng nghĩa với việc người dùng tiết kiệm được khoản đáng kể mỗi năm - đặc biệt là với quãng đường di chuyển lớn trong đô thị.

Động cơ Blue Core & Hybrid trợ lực

Chìa khóa cho mức tiết kiệm này chính là động cơ Blue Core thế hệ mới, kết hợp cùng hệ thống trợ lực điện (Hybrid) và hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Stop & Start).

Công nghệ BlueCore tiên tiến.

Khi tăng tốc, mô‑tơ điện hỗ trợ ngay lập tức, giảm tải cho động cơ xăng; khi dừng xe, động cơ tự ngắt giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu không cần thiết. Trải nghiệm thực tế cho thấy, khi điều kiện tốt và người lái vận hành đều tay ga, mức tiêu thụ có thể còn thấp hơn 1 lít/100 km.

Thiết kế & tiện nghi – lời khẳng định đẳng cấp dành cho nữ giới

Grande không chỉ “giỏi” ở hiệu suất mà còn “đẹp” ở kiểu dáng và tiện ích. Thiết kế lấy cảm hứng châu Âu với đường nét mềm mại, đèn LED kim cương, tạo chiều sâu và sự thanh lịch cho người lái.

Yamaha Grande sở hữu thiết kế thanh lịch, hiện đại.

Tiện nghi không kém phần ấn tượng: Cốp xe dung tích 27 lít chứa đồ rộng rãi, bình xăng đặt phía trước thuận tiện đổ nhiên liệu, khóa thông minh Smart Key, màn hình hiển thị sắc nét…

Ứng dụng Y-Connect kết nối với smartphone giúp người dùng có thể theo dõi nhiều thông tin quan trọng về xe như tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, mức tiêu thụ nhiên liệu, lịch bảo dưỡng hay tình trạng ắc quy. Việc quản lý dữ liệu vận hành ngay trên điện thoại giúp người lái chủ động hơn trong sử dụng xe, đồng thời tối ưu thói quen di chuyển để tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ động cơ tốt hơn. Tất cả tạo nên trải nghiệm sử dụng tiện lợi và cao cấp.

Yamaha khuyến nghị sử dụng dầu nhớt chính hãng Yamalube - được phát triển đặc biệt cho động cơ Yamaha - để duy trì hiệu suất vận hành và độ bền của khối động cơ. Dầu nhớt Yamalube giúp giảm ma sát, giữ máy vận hành êm và mát, hạn chế hao mòn, đồng thời duy trì độ sạch bên trong động cơ. Việc sử dụng Yamalube đúng chuẩn kết hợp bảo dưỡng định kỳ không chỉ nâng cao hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu mà còn giúp Yamaha Grande vận hành bền bỉ và ổn định qua nhiều năm.

Với Yamaha Grande, người dùng không chỉ sở hữu một chiếc xe tay ga thời trang mà còn chọn cho mình một phương tiện di chuyển thông minh: Tiết kiệm nhiên liệu, trang bị công nghệ vượt trội và phù hợp với phong cách sống hiện đại. Trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng tăng, việc lựa chọn một chiếc xe như Grande thực sự là một quyết định khôn ngoan và bền vững.

