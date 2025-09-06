Xuất nhập khẩu 2025 có thể đạt kỷ lục mới: Lộ diện loạt ngành hàng tỷ USD

(VTC News) -

Báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/9, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 8 ước đạt 63 tỷ USD, tăng 0,9% so với tháng trước.

Xuất khẩu mặc dù chịu ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước nhưng trong tháng 8 vẫn tăng nhẹ 0,6% so với tháng 7 và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong tháng 8 giảm 5% so với tháng 7 nhưng tính chung 8 tháng vẫn tăng 17,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ đầu năm đến nay ước đạt gần 600 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Bộ Công Thương dự kiến kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay có thể đạt 800 tỷ USD. Đây là mức kỷ lục lần đầu tiên Việt Nam đạt được. Đặc biệt, cán cân thương mại năm nay dự kiến xuất siêu gần 14 tỷ USD.

Bộ Công Thương dự kiến kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay có thể đạt 800 tỷ USD. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 6/9, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, xuất khẩu 8 tháng ước đạt khoảng 306 tỷ USD, vượt chỉ tiêu tăng trưởng. Bình quân hằng tháng đạt khoảng 38,2 tỷ USD song tháng 7 và 8 đạt trên 42 tỷ USD - mức kim ngạch xuất khẩu tháng cao nhất từ trước đến nay.

Theo ông Tân, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh ở hai nhóm hàng chính là nhóm nông sản, thủy sản và công nghiệp chế biến. Đơn cử như cà phê đạt 1,4 triệu tấn với 6,5 tỷ USD; hạt tiêu ước đạt 3,3 tỷ USD; thủy sản ước đạt 7,16 tỷ USD.

Sản phẩm công nghiệp như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 66,9 tỷ USD; nhựa đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận ước đạt khoảng 5,5 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng ước đạt 37,4 tỷ USD.

Các mặt hàng chủ lực khởi sắc như dệt may ước đạt 26,5 tỷ USD; giày dép ước đạt 16,1 tỷ USD.

Các phương tiện vận tải, phụ tùng ước đạt 11,4 tỷ USD; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 11,1 tỷ USD...

Với mục tiêu xuất khẩu bình quân 12%/năm là mục tiêu cao, ông Tân cho hay mỗi tháng cần xuất khẩu được 37,9 tỷ USD song hiện mức đạt được cao hơn.

Với tình hình sản xuất, xuất khẩu cuối năm nhiều thuận lợi hơn, Bộ Công Thương đưa ra các giải pháp như thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng khai thác hiệu quả các thị trường, tìm kiếm các thị trường mới, đặc biệt thị trường tiềm năng mới nổi.

"Chúng ta sẽ tiếp tục đa dạng các hình thức xúc tiến thương mại, trong đó có cả hoạt động xúc tiến nhập khẩu để đa dạng nguồn nguyên liệu. Tăng cường cảnh báo sớm rủi ro, đồng hành với doanh nghiệp khi phát sinh các vụ kiện trong nước và nước ngoài. Hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua các rào cản thương mại mới tại các thị trường xuất khẩu, gắn đàm phán với các nước để làm sao xóa bỏ hàng rào phi thuế quan", ông Tân nói.