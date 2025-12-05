Xuất hiện tình tiết mới vụ đổ xăng đốt quán cà phê làm 11 người tử vong ở Hà Nội

(VTC News) -

Sáng 5/12, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cao Văn Hùng (52 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) về các tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Cao Văn Hùng là kẻ đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng vào đêm 18/12/2024 khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Đây là lần thứ 2 mở phiên tòa. Phiên toà trước đó mở hôm 17/11 tạm hoãn do một số bị hại, đại diện bị hại vắng mặt.

Tại phần thủ tục, một người đại diện gia đình bị hại có ý kiến cho rằng, gia đình đã có đơn đề nghị làm rõ về nghi vấn có người bỏ tiền thuê đốt quán.

Bị cáo Cao Văn Hùng tại phiên toà.

Trong khi đó, đại diện VKS khẳng định chưa nhận được đơn nào có nội dung như vậy. HĐXX sau khi hội ý tiếp tục đặt nhiều câu hỏi với gia đình người bị hại.

Đại diện một gia đình bị hại cho hay, ngày 11/6/2025, có một người đàn ông tìm đến nhà bà và nói, ông được một người thuê đến đốt quán với giá 30 triệu đồng. Tuy nhiên người đàn ông này từ chối nhận lời, nói rằng dù được trả 50 triệu đồng cũng không nhận lời.

Gia đình người bị hại cho hay, cháu gái họ đã quay lại cuộc đối thoại với người đàn ông lạ nói trên và gửi đoạn video cho HĐXX.

Phía bị hại khẳng định, từng xin giao nộp video tại giai đoạn điều tra nhưng điều tra viên từ chối tiếp nhận.

Trước việc xuất hiện chứng cứ điện tử mới, HĐXX cho rằng đây là tình tiết mới cần giám định nên quyết định hoãn tòa, yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Đông Ngạc, Hà Nội) để uống bia. Tại đây, bị cáo Hùng gọi 1 lon bia và 1 bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo hết 55.000 đồng, nhưng bị cáo nói không có tiền.

Thấy vậy, một người khách (hiện không xác định được nhân thân) bảo Hùng: “Vì sao mày uống bia không chịu trả tiền?”. Vừa nói dứt lời, người này tát vài cái vào mặt Hùng và nói: “Lần sau đi ăn, đi uống thì phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta”. Sau khi bị tát, Cao Văn Hùng rời khỏi quán.

Đến khoảng 21h17 ngày 18/12/2024, Cao Văn Hùng tiếp tục đến quán cà phê trên ngồi uống bia một mình. Khi đó, ngoài mấy nhân viên của quán, còn có 2 nhóm khách khác.

Vào quán, bị cáo gọi 1 chai bia, 1 bao thuốc lá. Sau khi uống được vài ngụm bia, Hùng yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh Hùng lần trước, nhưng nhân viên quán nói không biết người đó là ai. Một người đàn ông tên C. đi đến nói với Hùng: “Chú đi về đi, chỗ này là chỗ người ta làm ăn, đừng gây sự ở đây”.

Trong khi đó, anh Lê Văn Ngọc - khách của quán đi đến và gọi Hùng ra ngoài cửa để nói chuyện. Ông C. và một người khác tên D. đi theo. Tại đây, anh Ngọc đánh Hùng thì được can ngăn nên dừng tay. Sau đó, anh Ngọc, ông C. và anh D. đi vào trong quán tiếp tục uống bia và hát.

Do bực tức vì bị đánh, Hùng đi bộ ra chợ Cổ Nhuế mua xô nhựa, loại 15 lít rồi vẫy xe taxi đến cây xăng mua xăng. Bị cáo quay lại đường Phạm Văn Đồng, đổ xô xăng trước cửa quán cà phê rồi châm lửa đốt, gây cháy lớn trong quán và lan sang nhà xưởng bên cạnh của một công ty.

Vụ phóng hoả làm 11 người tử vong và 4 người bị thương; đồng thời gây hư hỏng 1 ô tô, 8 xe môtô và nhiều đồ vật, tài sản. Cơ quan điều tra xác định, có 7.184 máy móc, thiết bị, linh kiện là tài sản của công ty bên cạnh quán cà phê bị hư hỏng hoàn toàn. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng.

Sau khi gây án, ngày hôm sau, Cao Văn Hùng đến trụ sở Bộ Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, bị cáo Hùng chưa bồi thường cho gia đình các bị hại bất cứ khoản tiền nào.

Trong khi đó, đại diện các gia đình bị hại đã đề xuất lên Tòa các mức yêu cầu bồi thường thiệt hại, kèm theo các chứng từ, các bảng kê như: chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, chi phí nuôi dạy con cái, chăm sóc bố mẹ già.