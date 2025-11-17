Hoãn phiên toà xét xử kẻ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

(VTC News) -

Video hiện trường vụ cháy quán cà phê khiến 11 người tử vong.

Sáng 17/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cao Văn Hùng (52 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) về các tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Cao Văn Hùng là kẻ đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng vào đêm 18/12/2024 khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Tại tòa, đại diện VKSND TP Hà Nội cho biết, trước khi diễn ra phiên xét xử đã gửi giấy triệu tập đến gia đình các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên tại phiên tòa hôm nay một số bị hại, đại diện bị hại vắng mặt không có lý do.

Viện kiểm sát đánh giá đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gia đình các bị hại đều có yêu cầu bồi thường về dân sự. Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho gia đình các bị hại, căn cứ quy định của pháp luật Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa.

Bên cạnh đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Cao Văn Hùng cũng đề nghị hoãn phiên tòa.

Bị cáo Cao Văn Hùng tại toà.

Sau ít phút hội ý, HĐXX thông báo, do phiên tòa vắng nhiều bị hại, để đảm bảo quyền và lợi ích cho các bị hại nên sẽ tạm hoãn phiên tòa và mở lại vào ngày 5/12.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Đông Ngạc, Hà Nội) để uống bia. Tại đây, bị cáo Hùng gọi 1 lon bia và 1 bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo hết 55.000 đồng, nhưng bị cáo nói không có tiền.

Thấy vậy, một người khách (hiện không xác định được nhân thân) bảo Hùng: “Vì sao mày uống bia không chịu trả tiền?”. Vừa nói dứt lời, người này tát vài cái vào mặt Hùng và nói: “Lần sau đi ăn, đi uống thì phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta”. Sau khi bị tát, Cao Văn Hùng rời khỏi quán.

Đến khoảng 21h17 ngày 18/12/2024, Cao Văn Hùng tiếp tục đến quán cà phê trên ngồi uống bia một mình. Khi đó, ngoài mấy nhân viên của quán, còn có 2 nhóm khách khác.

Vào quán, bị cáo gọi 1 chai bia, 1 bao thuốc lá. Sau khi uống được vài ngụm bia, Hùng yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh Hùng lần trước, nhưng nhân viên quán nói không biết người đó là ai.

Một người đàn ông tên C. đi đến nói với Hùng: “Chú đi về đi, chỗ này là chỗ người ta làm ăn, đừng gây sự ở đây”.

Trong khi đó, anh Lê Văn Ngọc - khách của quán đi đến và gọi Hùng ra ngoài cửa để nói chuyện. Ông C. và một người khác tên D. đi theo. Tại đây, anh Ngọc đánh Hùng thì được can ngăn nên dừng tay. Sau đó, anh Ngọc, ông C. và anh D. đi vào trong quán tiếp tục uống bia và hát.

Do bực tức vì bị đánh, Hùng đi bộ ra chợ Cổ Nhuế mua xô nhựa, loại 15 lít rồi vẫy xe taxi đến cây xăng mua xăng. Bị cáo quay lại đường Phạm Văn Đồng, đổ xô xăng trước cửa quán cà phê rồi châm lửa đốt, gây cháy lớn trong quán và lan sang nhà xưởng bên cạnh của một công ty.

Vụ phóng hoả làm 11 người tử vong và 4 người bị thương; đồng thời gây hư hỏng 1 ô tô, 8 xe môtô và nhiều đồ vật, tài sản. Cơ quan điều tra xác định, có 7.184 máy móc, thiết bị, linh kiện là tài sản của công ty bên cạnh quán cà phê bị hư hỏng hoàn toàn. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng.

Sau khi gây án, ngày hôm sau, Cao Văn Hùng đến trụ sở Bộ Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, bị cáo Hùng chưa bồi thường cho gia đình các bị hại bất cứ khoản tiền nào.

Trong khi đó, đại diện các gia đình bị hại đã đề xuất lên Tòa các mức yêu cầu bồi thường thiệt hại, kèm theo các chứng từ, các bảng kê như: chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, chi phí nuôi dạy con cái, chăm sóc bố mẹ già.