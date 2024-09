Xuất hiện nhiều vết nứt trên đồi, Quảng Ninh di dời khẩn cấp 136 hộ dân

(VTC News) -

Theo báo cáo của UBND TP Cẩm Phả, vị trí xuất hiện vết nứt ở khu vực tổ 7, khu 5, phường Quang Hanh (đoạn sườn đồi gần Công ty Newstas).

Để kiểm tra, theo dõi, thành phố đã mời Công ty Cổ phần Địa chất mỏ đến khảo sát, thăm dò. Kết quả đánh giá sơ bộ, khu vực trên xuất hiện tình trạng úng nước trong đất, nguy cơ sạt trượt cao trên diện tích khoảng 2ha.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và TP Cẩm Phả kiểm tra điểm có nguy cơ sạt lở.

Để đảm bảo an toàn, TP Cẩm Phả đã thông báo yêu cầu các hộ dân thuộc địa bàn tổ 3, 4, 7 khu 5; tổ 2, khu 6 và tổ 1, khu 7A nằm phía dưới sườn đồi khẩn trương di dời người và tài sản có giá trị khỏi vị trí có nguy cơ sạt lở, mất an toàn.

TP Cẩm Phả và phường Quang Hanh tổ chức thông báo rộng rãi, vận động người dân di dời đến nhà họ hàng, bạn bè ở ngoài các khu vực nói trên. Đồng thời, chính quyền sắp xếp các địa điểm an toàn để người dân di chuyển tới, gồm: Chung cư của Công ty Than Khe Sim (Tổng Công ty Đông Bắc – Bộ Quốc phòng), các nhà văn hóa khu 6 và khu 7A.

Tại các điểm được sắp xếp đón người dân di dời đến, TP Cẩm Phả, phường Quang Hanh và các đơn vị đều đảm bảo những điều kiện thiết yếu nhất để phục vụ sinh hoạt của người dân. Đồng thời, cơ quan chức năng tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ để bảo vệ nhà cửa, tài sản, giúp người dân ổn định tâm lý, kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Thành phố cũng thông báo đến các nhà trường cho học sinh có nhà trong vùng ảnh hưởng phải di dời, nghỉ học ngày 12/9, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tạm cấm Quốc lộ 18 đoạn qua khu vực nguy hiểm…

Đến 21h ngày 11/9, toàn bộ 136 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đều đã di dời đến nơi tránh trú an toàn.

Người dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất di dời đến nơi an toàn.

UBND TP Cẩm Phả đề nghị Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc chỉ đạo các đơn vị thành viên có hoạt động trên tuyến đường Ngã Hai dừng mọi hoạt động giao thông và thành phố sẽ thực hiện phân luồng giao thông đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại khu vực nói trên bắt đầu từ 21h ngày 11/9.