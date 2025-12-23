Xuân Như Ý: Bộ quà nước mắm cao cấp dẫn đầu xu hướng Tết Bính Ngọ 2026

(VTC News) -

Xuân Như Ý 2026 - quà Tết đẹp, chỉn chu và giàu giá trị

Xu hướng tiêu dùng những năm gần đây cho thấy người Việt ngày càng ưu tiên các sản phẩm sạch - an toàn - rõ nguồn gốc. Trong đó, nước mắm cốt từ cá thu, cá hồi, cá cơm được xem là lựa chọn lý tưởng cho dịp Tết, vừa mang tính truyền thống, vừa thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe người nhận.

Bộ quà “Xuân Như Ý 2026” được phát triển dựa trên ba giá trị cốt lõi:

- Sức khỏe

Sản phẩm được làm từ nguyên liệu cá tự nhiên, giàu axit amin, khoáng chất và đạm tự nhiên, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình.

- Chất lượng

Quy trình sản xuất dựa trên tiêu chuẩn quốc tế FDA - HACCP - ISO, đảm bảo an toàn và đồng nhất từ nguyên liệu đến thành phẩm.

- Thẩm mỹ

Thiết kế hộp sang trọng, họa tiết sắc xuân Bính Ngọ 2026 mang nét hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần truyền thống, thích hợp làm quà biếu cao cấp.

Bộ sưu tập hộp quà “Xuân Như Ý 2026” gồm nhiều thiết kế hộp xuân đa dạng như Vạn An, Vạn Phúc, Việt Nhĩ Cốt Nhĩ, Cá Thu chiết xuất bào ngư được xây dựng theo tinh thần tôn vinh giá trị truyền thống ngày Tết kết hợp cùng phong cách quà tặng hiện đại. Mỗi thiết kế không chỉ khác biệt về tên gọi mà còn mang ý nghĩa biểu trưng riêng, gửi gắm thông điệp an lành, sung túc và may mắn trong năm mới.

Với thiết kế sang trọng và giá trị sử dụng cao, bộ quà Xuân Như Ý 2026 đặc biệt phù hợp cho: Quà tặng gia đình, Quà biếu Tết doanh nghiệp, Quà gửi đối tác, khách hàng, Quà dùng trong nhà dịp Tết

Xuân Như Ý - chọn quà chuẩn, gửi trọn yêu thương

Không chỉ là một món quà, bộ sưu tập nước mắm cao cấp Xuân Như Ý 2026 là sự tinh tế trong từng giọt mắm và từng chi tiết thiết kế. Hương vị truyền thống hòa cùng phong vị Tết hiện đại, giúp món kho, món nấu hay chén nước chấm đều thêm đậm đà, trọn vị sum vầy.

Chúc mọi nhà một mùa Tết Bính Ngọ an vui, thịnh vượng và như ý trọn vẹn.

