Xử phạt tài xế xe khách đi vào làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao

(VTC News) -

Trang fanpage Cục CSGT (Bộ Công an) và điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT vừa nhận được tin báo của người dân phản ánh xe khách đi vào làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao, khu vực phường Định Công, Hà Nội.

Tài xế Trần Minh T. lái xe khách đi vào làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao

Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xác minh, làm rõ lái xe có hành vi vi phạm giao thông là Trần Minh T. (SN 1977, trú tại xã Chí Minh, TP Hải Phòng).

Lúc 10h20 ngày 23/9, tài xế T. lái xe khách biển số 50E-139.xx chạy vào làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao.

Tài xế T. tại cơ quan công an.

Với các lỗi vi phạm trên, lái xe T. bị phạt tiền 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.