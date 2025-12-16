Xử phạt người đàn ông đầu trần lái xe máy biển xanh lao vut vút trên phố Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 16/12, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập biên bản xử phạt anh Trần Huy T. 500.000 đồng với hành vi “Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ”.

Trần Huy T. đầu trần lái xe máy biển xanh trên đường Hồ Tùng Mậu.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh người đàn ông đi xe máy biển số 29B1-021.12 (nền xanh, chữ trắng), không đội mũ bảo hiểm, chạy trên đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Cục CSGT, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 xác minh, xác định chủ xe máy biển số 29B1-021.12 là Trung tâm Y tế phường Đông Ngạc (Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm cũ), người cầm lái là anh Trần Huy T.

Trần Huy T. tại cơ quan công an.

Đội CSGT số 6 đã mời anh T. lên trụ sở đơn vị để xác minh, làm rõ.

Làm việc với cơ quan công an, anh T. trình bày, hồi 19h45 ngày 7/12, anh mượn chiếc xe máy trên của người em trai là cán bộ Trung tâm Y tế phường Đông Ngạc, đi trên đường Hồ Tùng Mậu và không đội mũ bảo hiểm.

